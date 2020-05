Tennisstjernen risikerer fængsel

Tennisstjernen Nikoloz Basilashvili skal i retten anklaget for at have banket ekskonen foran parrets femårige søn. Eller hvad...?

Den georgiske tennisstjerne Nikoloz Basilashvili er blevet anklaget for at have overfaldet sin ekskone, Neka Dorokashvili, foran parrets femårige søn.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Verdensranglistens nummer 27 har været stillet for en dommer, hvor han ’udøvede vold mod et familiemedlem i nærværelse af en mindreårig’, som det fremgår af retsdokumenterne fra byretten i Tbilisi.

28-årige Basilashvili er dog løsladt igen mod kaution, fortæller anklager Natia Guruli.

At der var tale om ekskonen Neka, og at det foregik foran parrets femårige søn, Lukas, stod Neka selv frem og fortalte på tv-stationen Mtavari søndag.

Ifølge Neka Dorokashvili skete overfaldet fredag.

Det er dog løgn og latin. Fra ende til anden, hvis man spørger den anklage tennisstjerne. Også i den grad.

Hans advokat, Irma Chkadua, har kortfattet meddelt medierne, at Basilashvili afviser anklagerne. Men mere konkret bliver det i en pressemeddelelse fra stjernen selv.

- Det er ikke første gang, Neli Dorokashvili, Nikoloz’ tidligere kone, har forsøgt at skade Nikoloz og vores familie. Det være sig moralsk, finansielt eller et forsøg på at skade vores omdømme. Nikoloz og Neli er skilt. Neli var imod den skilsmisse. Efter den har de to ikke haft kontakt – med undtagelse af sager omhandlende deres barn, skriver familien ifølge nyhedssiden georgiatoday.ge.

- Efter skilsmissen har Neli dog sagsøgt Nikoloz’ mor for børnemishandling. Retten har dog frikendt hende (moderen, red.)

- I forhold til sagen 21. maj invaderede Neli Nikoloz’ forældres hjem uden samtykke fra ejerne. Hun syntes fast besluttet på at fremprovokere en konflikt. Trods hendes forsøg blev det ikke til fysisk kontakt mod hende. Heldigvis er der rigeligt med bevismateriale, og det vil retten tage stilling til 16. juli, står der.



Nikoloz Basiliashvili er noteret for tre ATP-titler med German Open i Hamborg sidste år som den seneste.

I maj sidste år nåede han 16. pladsen på verdensranglisten. Hans i skrivende stund bedste placering.

