Tennisstjerner amok i babyboom og bryllupsfeber

Måske har de været inspirerede af stigedommernes konstante udtale af ordet ’love’ undervejs i deres kampe. I alt fald har året på den internationale tennis været præget af masser af kærlighed udenfor stregerne – og ikke mindst frugterne af den.

Mens en lille ny tennis-baby altid vil stå som en velkommen nyhed, kan forældrerollen dog også pludselig få en uvelkommen kant.

For mens Serena Williams – uden omverdenens viden - i januar vandt Australian Open med en lille ny i maven, må toprivalen Viktoria Azarenka nok belave sig på, at hun trods et wildcard til 2018’s første grand slam, nok må blive hjemme.

Den dobbelte Melbourne-mester er nemlig juridisk afskåret fra at forlade Californien, så længe hun slås med sin ekskæreste om foræld reretten til lille Leo, men hun kæmper til det sidste for at finde en løsning.

Serena Williams blev 1. september mor til Alexis Olympia, hvis far er Reddit-medstifter Alexis Ohanian. De to blev gift i november, og det var ikke det eneste tennis-bryllup, danske Caroline Wozniacki deltog i denne sæson.

Alexis Ohanian og Serena Williams nåede at blive forældre, før de sagde ja til hinanden. Foto: All Over Press

Sammen med en række andre tennisstjerner var hun således med, da hendes polske veninde Agnieszka Radwanska i sommer sagde ja til sin hitting partner Dawid Celt i Krakow.

Caroline Wozniacki og Angelique Kerber er to af Agnieszka Radwanskas argeste konkurrenter på WTA-turen. Men de er også veninder og derfor med til hendes bryllup i Krakow. Foto: All Over Press

Også den tjekkiske double-stjerne Andrea Hlavackova giftede sig, og det samme gjorde belgiske Yanina Wickmayer med den tidligere fodboldspiller Jérôme Van der Zijl.

Under Wimbledon takkede en gravid Mandy Minella midlertidigt af, og den nyligt pensionerede, serbiske stjerne Ana Ivanovic annoncerede, at hun venter barn med sin fodboldmand, Bastian Schweinsteiger.

Verdensstjernerne Ana Ivanovic og Bastian Schweinsteiger blev gift sidste år, og nu venter de en lille ny topatlet. Foto: All Over Press

Også herrerne havde held i sprøjten. Såvel Novak Djokovic som Andy Murray blev fædre for anden gang, mens Jo-Wilfried Tsonga, Fabio Fognini, Paul-Henri Mathieu, Steve Darcis, Nicolas Almagro og Viktor Troicki stod overfor deres fædrene debut.

Julien Benneteau, Jeremy Chardy, Ryan Harrison, Albert Ramos-Vinolas, Federico Delbonis og Fernando Verdasco blev trukket til alteret.

Det samme gør måske en 206 centimeter høj, tidligere basketballspiller I 2018. Amerikanske David Lee friede i alt fald til Caroline Wozniacki på Bora Bora under parrets ferie i oktober, og hun gjorde ikke så meget modstand, som hun plejer at gøre på banen.

She said yes!!! So thrilled to be engaged to my soulmate!!! pic.twitter.com/8Xltz5GeJc — David Lee (@Dlee042) 3. november 2017

Se også: Stjernelanding: Direktøren ville selv køre Caroline

Se også: Carolines fine jul: Kærestehygge, familieidyl og hjemløsehjælp

Caroline afslører kærestens overraskende karriere-krav

Uventet frieri: Her overraskede basket-stjernen Caroline