Tennisstjerner brokker sig: Hele banen lugter af hash

En særpræget lugt har ramt en del af Billie Jean King National Tennis Center i New York, hvor verdens bedste tennisspillere i disse dage er samlet.

Det fortæller den tyske stjerne Alexander Zverev, som i sin første kamp ved grand slam-turneringen US Open indtog bane 17.

- Det er over det hele. Hele banen lugter af hash, siger Alexander Zverev ifølge nyhedsbureauet AP.

- Bane 17 lugter som Snoop Doggs dagligstue, siger tyskeren humoristisk med henvisning til den amerikanske rapper, der blandt andet er kendt for sit åbenlyse forbrug af marihuana.

Også græske Maria Sakkari har haft fornøjelsen af bane 17 i sin første kamp, og hun havde en lignende oplevelse.

- Lugten, åh gud. Jeg tror, det kommer fra parken, siger Maria Sakkari med henvisning til, at tennisanlægget er en del af den offentlige park Flushing Meadows Park.

Hun erkender dog, at der ikke umiddelbart er noget at stille op.

- Nogle gange lugter der af mad, nogle gange af cigaretter og nogle gange af hash. Vi kan ikke kontrollere det. Der er en park lige bagved anlægget, og der kan folk gøre, hvad de vil, siger Sakkari.

Det Amerikanske Tennisforbund (USTA), som arrangerer US Open, har undersøgt sagen. Talsmand Chris Widmaier fortæller, at man har gransket videomateriale og talt med de folk, der arbejder på bane 17, om sagen.

Han slår fast, at der ikke er bevis for, at nogen har røget hash på tilskuerpladserne.