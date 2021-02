Tennisstjerner ryger ud af Australian Open på stribe

Flere af tennissportens største profiler blev onsdag ekspederet ud ad Australian Open.

Petra Kvitova, Bianca Andreescu og Stanislas Wawrinka er således færdige i turneringen i Melbourne. Tilsammen har trioen tidligere i karrieren vundet seks grand slam-turneringer.

Tjekken Petra Kvitova tabte i tre sæt til rumænske Sorana Cirstea i anden runde.

Niendeseedede Kvitova, der nåede finalen i Melbourne i 2019 og to gange har vundet Wimbledon, tabte 4-6, 6-1, 1-6. Undervejs blev hun noteret for hele 44 uprovokerede fejl.

Kort forinden havde den ottendeseedede canadier Bianca Andreescu forladt turneringen.

Andreescu led et overraskende nederlag i anden runde til taiwaneren Hsieh Su-wei, der blot er nummer 71 i verden.

I 2019 vandt Andreescu US Open, da hun i finalen slog Serena Williams.

Forud for Australian Open havde canadieren ikke været i kamp i 15 måneder, efter at hun var skadet i hele 2020.

20-årige Andreescu var blandt de spillere, der mistede muligheden for at træne under en 14 dage karantæne op til Australian Open. Det skyldtes, at der blev konstateret coronavirus hos passagerer på det fly, som bragte hende til Australien.

Et af smittetilfældene var Andreescus egen træner, Sylvain Bruneau.

Den amerikanske veteran Serena Williams er til gengæld videre efter en sikker sejr over serbiske Nina Stojanovic på 6-3, 6-0. 39-årige Williams jagter sin 24. grand slam-titel i Melbourne.

På herresiden måtte Stanislas Wawrinka tage afsked med turneringen, da den 35-årige schweizer tabte i fem sæt til ungarske Martin Fucsovics.

Wawrinka, der vandt Australian Open i 2014, hører fortsat til i verdenstoppens top-20 og var storfavorit mod Fucsovics, der vandt 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6.

Ud over Australian Open har Wawrinka vundet French Open og US Open.