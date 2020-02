Thiem tester Djokovic

Det er ingen overraskelse, at Novak Djokovic har spillet sig i finalen i Australian Open. Det er en overraskelse, at Dominic Thiem er modstanderen. Serberen var den altoverskyggende favorit inden turneringens start, stort set ingen havde regnet med, at Thiem kunne spille sig igennem

Hidtil har han største succes’er i Grand Slam-sammenhæng ligget ved French Open, hvor han har været i finalen to gange, men nu står han her, og skal nogen kunne true Djokovic, er Thiem en af få spillere, som rent faktisk har en reel chance. Ganske enkelt fordi han ved, at han har gjort det før.

Thiem har nemlig slået Djokovic i fire af deres seneste fem opgør, og undtagelsen tabte han så knebent som 7-6 7-6. Mentalt betyder det selvfølgelig voldsomt meget at vinde, at man kan besejre Djokovic, selv når denne spiller godt, og det gjorde Thiem hele to gange i 2019.

I semifinalen ved French Open vandt han i fem sæt over serberen og ved ATP Finals i november vandt han turneringens, og en af årets bedste kampe overhovedet, mod Djokovic med 6-7, 6-3 og 7-6 efter to timer og 47 minutters monstertennis.

Det var en kamp, hvori Thiem vandt alle fire breakbolde, han tilspillede sig, mens Djokovic kun vandt tre af de ni muligheder, han fik. Der er måske kun en håndfuld spillere på tour’en, hvis så mange, som har dén tro på, at han kan gøre det, selv under pres.

Thiem viste det også mod Nadal i kvartfinalen, hvor han vandt tre sæt med 7-6, at nerverne er i orden, selv under pres. En anden grund til at Thiem har formået at presse Djokovic sådan er, at han udover Nadal rent fysisk er den eneste, som kan matche Djokovic.

Et forsigtigt bud er, at Thiem tager et sæt. Jeg har valgt at gå planken ud på, at østrigeren lader sig inspirere af Sofia Kenins fantastiske præstation i lørdagens kvinde-finale, der viste, at outsidere sagtens kan nedlægge favoritten i finalen. Og så spiller jeg, at der kommer en tiebreak undervejs.

Der har været tiebreak i fire af deres seks seneste møder, i to af deres tre opgør i 2019 var der to tiebreaks. Endelig spiller jeg også på, at kampen går over 175.5 minutter. De spillede 167 minutter i tre sæt i London i november. Tre af Thiems kampe på vejen til finalen gik over 175 minutter, blandt andet i både kvart- og semifinale. Sidste års French Open-semifinale imellem dem gik til 253 minutter.

Spilforslag:

Dominic Thiem – Novak Djokovic

Thiem vinder odds 4.25 888Sport

Tiebreak i kampen odds 1.65 Betfair Sport

Kampen varer over 175.5 minutter Unibet

