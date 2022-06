Tidligere stjerne afslører: Ville tage sit eget liv

Den tidligere australske tennisstjerne Jelena Dokic fortæller i et Instagram-opslag, at hun var tæt at tage sit eget liv

'24. april 2022 var jeg tæt på at hoppe ud fra min altan på 26. etage.'

Sådan indleder den tidligere tennisstjerne Jelena Dokic et opslag på Instagram med et billede hende selv i gråd.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'De sidste seks måneder har været hårde. Jeg har grædt konstant.'

'En konstant følelse af tristhed og smerte forsvinder ikke, og mit liv er ødelagt. Jeg giver mig selv skylden, jeg tror ikke, jeg fortjener at blive elsket, og jeg er bange,' skriver hun blandt andet i opslaget.

I 2002 toppede australske Jelena Dokic' tenniskarriere, da hun spillede sig op som nummer fire i verden. I 2000 nåede hun en semifinale ved den legendariske Grand Slam-turnering Wimbledon.

Hun har været vært og kommentator på den australske Kanal 9, siden hun stoppede karrieren.

For seks måneder offentliggjorde Dokic selv, at hun er blevet separeret far sin partner Tin Bikic. 39-årige Dokic nævner dog ikke direkte i opslaget, at selvmordstankerne kommer på baggrund separationen.

'Jeg skriver det her, fordi jeg ved, jeg ikke er den eneste, der kæmper. Du skal bare vide, at du ikke er alene. Jeg vil ikke sige, at jeg har det godt, men jeg er helt sikkert på vej til at få det bedre.'

'At modtage professionel hjælp reddede mit liv,' skriver hun videre i opslaget.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Holgers millioner: Så rig er han allerede

Roger Federer melder ud

Nedtur ændrer situationen væsentligt