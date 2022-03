Tidligere tennisstjerne forsvarer Kiev: - Russerne slagter familier

Der var ingen tvivl i Sergiy Stakhowskys sind, da Rusland invaderede hans elskede Ukraine: Han måtte tilbage og slås for sit fædreland.

Derfor smed han den tennisketcher, han havde brugt kort forinden i Australian Open, i tasken, parkerede karrieren som professionel tennisspiller og vendte hjem for at udstyre sig med noget væsentligt mere hårdtslående værktøj.

Han lod sig indrulle som frivillig i et militært vagtværn, der patruljerer i Kiev for at forhindre russiske krigsforbrydelser. Et farligt job - men ingen tøver, påpeger han.

- Alle her er supermotiverede, men også vrede og klar til at tage hævn over den russiske hær for deres modbydeligheder - for det, de gør mod civile. De slagter familier, dræber civile og voldtager, siger han i et video-interview med Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Her er den 36-årige eks-tennisspiller lige kommet hjem fra en af de talrige patruljer, han har taget rundt på, siden den russiske invasion. Han har sendt sin hustru og sine tre børn i sikkerhed i Budapest og bruger nu al sin tid på at forsvare sit land.

- Vi tjekker, om der er russere på færde, og om der er forbrydere, der plyndrer forretninger.

- Vi er grupper af tre til fem folk, der har en sektor, vi skal patruljere. Alle har to timers-vagter og derefter seks timer fri. Derefter skal man ud igen i to timer, uanset om det er dag eller nat, fortæller han.

Sergiy Stakhovsky patruljerer døgnet rundt. To timer ad gangen med seks timer mellem hver runde. Foto: Sergei Supinsky/AFP/Ritzau Scanpix

Han havde egentlig planlagt tilværelsen som tennis-pensionist. Den skulle indeholde dyrkning og salg af vin - ikke af krudt og kugler og natlige patruljeringer i skudsikker vest.

Men beslutningen om at tage hjem lige nu var alligevel ikke svær at tage. Han havde faktisk intet valg:

- Når man hører Putin sige, at Ukraine aldrig har eksisteret - at det blev skabt af Sovjetunionen, af Lenin - så forstår man: Hvis Ukraine taber krigen, vil det blive slettet fra historiebøgerne. Som land vil det forsvinde fra jordens overflade, siger han og retter en appel til Den vestlige verden:

- Politisk kunne støtten være meget større. Man må lukke luftrummet over Ukraine. På jorden vil russerne ikke slå ukrainerne. Ukrainerne er klar til at slå igen.

Sergiy Stakhowsky var på toppen af sin karriere tilbage i 2010, hvor han lå nummer 31 på verdensranglisten. Han er noteret for fire sejre på ATP Touren (og fire i double), men er måske mest kendt for i 2013 at slå den forsvarende mester ud af Wimbledon. Han hed såmænd Roger Federer, og Stakhowsky ødelagde dermed den schweiziske stjernes stime med 36 Grand Slam-kvartfinaler i træk.

