Tidligere verdensetter falder på førstedagen i US Open

Den tidligere verdensetter Simona Halep er overraskende ude af US Open efter et nederlag i første runde.

Rumæneren tabte med 2-6, 6-0, 4-6 til den ukrainske kvalifikationsspiller Daria Snigur.

Syvendeseedede Halep var mødt op i New York med en frisk turneringssejr i Toronto. Derfor var der store forventninger til den dobbelte grand slam-vinder i dette års US Open.

Det var sandsynligvis de færreste, der havde regnet med, at verdensranglistens nummer 124 skulle blive en stor udfordring.

Snigur ville det dog anderledes. Hun vandt første sæt, inden Halep kom i gang og tildelte modstanderen et såkaldt æg i andet sæt.

I tredje sæt kom ukraineren atter i gang. Da hun bragte sig foran med 5-1, begyndte det for alvor at se slemt ud for Halep.

Rumæneren fik dog reduceret til 4-5, inden Snigur tog sejren i eget serveparti.

Det er første gang i karrieren, at 20-årige Daria Snigur er nået frem til hovedturneringen i en af de fire grand slam-turneringer.

Halep har til gengæld stor erfaring i tennissportens største turneringer.

I 2018 vandt rumæneren French Open, og året efter blev det til en triumf i Wimbledon.