Tidligere verdensetter i chok-nederlag

Den tidligere verdensetter Naomi Osaka er færdig efter blot en enkelt kamp i French Open.

Den 24-årige japaner lavede masser af fejl, da hun mandag tabte til amerikanske Amanda Anisimova på halvanden time.

Den tidligere vinder af både Australian Open og US Open tabte med 5-7, 4-6 til Anisimova.

Det er anden gang i år, at Anisimova sender Osaka ud af en af de fire grand slam-turneringer. I januar vandt amerikaneren en kamp i tredje runde i Australian Open mod japaneren, der stillede op som forsvarende mester i Melbourne.

Naomi Osaka lavede hele otte dobbeltfejl i sine servepartier i mandagens opgør, hvilket blev krydret med 29 uprovokerede fejl.

I januar 2019 kravlede Naomi Osaka for første gang op på førstepladsen på verdensranglisten, efter at hun havde vundet Australian Open. Få måneder tidligere var det også blevet til en triumf i US Open.

Japaneren har haft sin største succes i grand slam-sammenhæng i Melbourne og New York med sammenlagt fire titler.

For et år siden trak hun sig midt under French Open, da hun afviste at stille op til de obligatoriske pressemøder.

Osaka er raslet ned som nummer 38 i verden. Amanda Anisimova rangerer som nummer 28. Det var derfor ikke en overraskelse, at den fire år yngre amerikaner vandt mandagens duel.