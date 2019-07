Tidligt dansk exit i Wimbledon

Wimbledon 2019 er overstået for tennisspilleren Frederik Løchte Nielsens vedkommende.

Han røg tidligt ud af mixeddouble-turneringen, og da der mandag blev taget hul på anden uge i London, måtte han tage afsked med turneringen i herredouble sammen med hollandske Robin Haase.

Sydafrikaneren Raven Klaasen og australieren Michael Venus, der er seedet som nummer tre i turneringen, viste sig for stærke og sejrede ganske overbevisende med 6-2, 6-3, 7-6 (7-0).

Klaasen og Venus gav næsten intet væk i egne partier, og samtidig havde de et godt tag på Løchte, som de brød fire gange.

Den dansk/hollandske duo, der var seedet som nummer 16, fik tidligt en åbning i modstanderens første serveparti ved stillingen 0-30, men favoritterne svarede tilbage ved at vinde de fire næste bolde og dermed partiet.

I stedet blev Løchte brudt til 1-3, da han servede for første gang i kampen. Heller ikke næste gang formåede danskeren at holde serv, og så brød den tredjeseedede duo til sætsejr på 6-2.

Andet sæt var mere lige, og de syv første partier faldt alle ud til servernes fordel. Så var det Løchtes tur, og trods en føring på 40-0 måtte han se sig brudt til stillingen 3-5. Godt et minut senere var sættet tabt 3-6.

Både Løchte og Haase virkede opgivende, og de havde da også noget af et bjerg at bestige, hvis de skulle vende kampen til egen fordel.

Helt sort så det ud, da Løchte blev brudt for fjerde gang i kampen til stillingen 1-2.

Løchte og Haase fik dog nyt mod, da de endelig spillede sig til breakbolde og konverterede til 3-3-udligning.

Nu matchede de modstanderne med overbevisende partier og tvang sættet ud i tiebreak.

Her gik det dog helt galt for Løchte og Haase. Danskeren lavede blandt andet to dobbeltfejl i træk, og tiebreaken blev tabt 0-7.

