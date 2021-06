Tidligt dansk Wimbledon-exit

Danmarks højest rangerede herretennisspiller, Mikael Torpegaard, kommer ikke til Wimbledon denne sommer.

I en tæt kamp i første runde af kvalifikationen tabte han til egyptiske Mohamed Safwat med cifrene 5-7, 6-3, 5-7.

Den 27-årige dansker havde ellers matchbold ved stillingen 5-4 i tredje sæt.

Mikael Torpegaard, der er nummer 215 på verdensranglisten, kunne dermed ikke kvalificere sig til sin anden grand slam-turnering i karrieren.

Han var med i sin første grand slam ved Australian Open i januar, hvor han røg ud i første runde.

Mohamed Safwat fik den bedste start på Wimbledon-opgøret, da egypteren tog første sæt efter at have brudt Torpegaards serv til 6-5 for derefter at serve sættet hjem.

I andet sæt kom den 27-årige dansker dog godt fra start og var foran med 3-0, før det lykkedes at hive sættet hjem med 6-3 mod Safwat, der er nummer 172 i verden.

Det afgørende tredje sæt var en tæt affære, hvor de to spillere fulgtes ad til 3-3. Men efter et brud af Torpegaard fik han mulighed for at serve kampen hjem ved stillingen 5-4.

Men på trods af en dansk matchbold fik Safwat udlignet til 5-5 og kørte derefter kampen sikkert hjem.

Kampen skulle oprindelig være spillet mandag, men blev udsat på grund af regnvejr i London.

For at kvalificere sig til Wimbledon, der begynder 28. juni, kræver det tre sejre i kvalifikationsturneringen.