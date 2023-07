Tilbage i boksen: - Holger styrer showet

Holger Runes træner Lars Christensen glæder sig over at være tilbage i spillerboksen

I adskillige måneder har Holger Runes træner, Lars Christensen, ikke været med, når Holger Rune har spillet turneringer rundt omkring i verden.

Men til Wimbledon var ønsket fra Holger Rune at få ham tilbage. Og det har indtil videre set ud til at være en god beslutning.

Holger Rune har i hvert fald fundet sig til rette på græs og står nu i kvartfinalen af verdens største tennisturnering.

En del af æren kan måske tilskrives den tilbagevendte træner.

- Jeg prøver at gøre mit arbejde, så godt jeg nu kan. Jeg synes, vi har haft et godt samarbejde. Holger har arbejdet godt, og vi har været enige om de ting, der skulle laves. Det har spillet rigtig fint sammen, siger Lars Christensen til Ekstra Bladet.



- Vi gør vores bedste

Den ydmyge tennistræner nægter dog at tage æren for de flotte resultater.

- Holger styrer jo det der show. Han har jo niveauet. Så vi andre rundt omkring prøver at gøre vores bedste for at komme med det, der skal til, for at han er rolig og tryg på banen, siger Lars Christensen.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt tennistræneren, om hvordan tiden væk fra Holger Rune har været, men det havde han ikke nogen kommentarer til.

Holger Rune skal igen i aktion onsdag, hvor han står over for Carlos Alcaraz i kvartfinalen af Wimbledon.

Kampen bliver formentlig spillet omkring klokken 17.00.