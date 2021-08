Tilbage i titelkamp: Tauson i finalen

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

For første gang siden begyndelsen af marts er tennisspilleren Clara Tauson klar til finalen i en international turnering.

Søndag skal hun således spille om titlen i en challengerturnering i Chicago, efter at hun i lørdagens semifinale slog verdens nummer 66, Ann Li fra USA.

Danskeren, der selv rangerer som nummer 101 i verden, vandt med cifrene 7-6, 6-1.

Det var samtidig revanche for deres møde i USA sidste år, hvor Li vandt i to sæt.

Allerede i kampens tredje parti kom danskeren ovenpå ved at bryde modstanderens serv til 2-1, da hun udnyttede opgørets første breakbold.

Længe så det ud til at være tilstrækkeligt til at vinde første sæt, men efter en skæv forhånd måtte Tauson se Li bryde tilbage til 4-4.

Spillemæssigt var Li en smule ovenpå i anden del af første sæt, og det kom til udtryk i starten af sættets tiebreak, hvor Li kom foran 4-2.

Men Tauson sled flot for at holde sig inde og tilsat en hjælpende hånd fra en dobbeltfejl kom danskeren på 4-4.

Derefter kæmpede hun sig til den første sætbold, som hun udnyttede ved at diktere spillet og sende modstanderen fra side til side, inden hun fremtvang en fejl til tiebreak-sejr på 7-5.

Andet sæt gik mere smertefrit til danskeren, der brød to gange og snuppede sættet på 31 minutter.

Tauson brød først til 3-1 og satte yderligere trumf på med bruddet til 5-1, inden hun servede sejren hjem.

I finalen søndag venter enten briten Emma Raducanu eller Claire Liu fra USA, der mødes i den anden semifinale lørdag aften.