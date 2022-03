Tilbage på tronen - helt uden at spille

Det blev kun i ganske få uger, at tennisstjernen Novak Djokovic måtte se sig henvist til andenpladsen på verdensranglisten.

For selv om serberen uden coronavaccine ikke fik lov til at stille op ved sidste uges ATP-turnering i Indian Wells, så betød Daniil Medvedevs tidlige exit i turneringen, at Djokovic igen ville blive etter på ranglisten.

Mandag blev det officielt.

Den 20-foldige grand slam-vinder fra Serbien har tidligere tilbragt 361 uger som nummer ét i verden, hvilket er rekord.

Der skal dog ikke meget til, for at Medvedev igen kan vippe Djokovic af pinden. Russeren har 8445 point, mens Djokovic blot har 20 point mere.

Amerikaneren Taylor Fritz, som natten til mandag dansk tid vandt Indian Wells, tog et solidt hop frem på ranglisten og ind i top-10. Han avancerede 12 pladser og er nu nummer 8.

Danske Holger Rune er på den seneste rangliste faldet en enkelt plads tilbage, så han nu er nummer 87. Han spiller mandag aften kvalifikation til ATP-turneringen i Miami.

På damernes WTA-rangliste er Clara Tauson nummer 40. Hun er allerede sikret en plads i hovedturneringen i WTA-turneringen samme sted.