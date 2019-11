Tilbud til dansk stortalent: Først Federer, så Serena

Store tennisoplevelser står netop nu i kø foran 16-årige Holger Rune.

Den nybagte sæsonfinale-vinder for juniorer er med et wildcard i lommen først på vej til Red Bull Next Gen Open i Milano, hvor han skal vise sig frem i kamp mod andre - flere år ældre – stortalenter.

Siden venter en kæmpe oplevelse, når han bliver hittingpartner for superstjerner som Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic under herrernes sæsonfinale i London.

Men her stopper vinterens spektakulære invitationer såmænd ikke.

Holger Rune vandt forleden sæsonfinalen for juniorer, og nu gælder det turen op ad seniorernes verdensrangliste. Privatfoto

Den danske vinder af French Open er nemlig også tilknyttet Mouratoglou Tennis Academy i Paris under ledelse af Serena Williams’ træner, Patrick Mouratoglou, og herfra er et solbeskinnet tilbud netop ankommet.

- Holger har fået tilbud om at deltage i en preseason-camp i Florida fra den 10. til den 21. december, fortæller hans mor, Aneke Rune.

Og det er vel at mærke ikke nogen helt almindelig træningslejr. Den vil nemlig blive tv-dækket, fordi Holger Rune kommer i celebert selskab på som udenfor banerne.

Cori Gauff vandt forleden sin første WTA-turnering i Linz og er på alles læber i tennisverdenen. Foto: AFP/Barbara Gindl/Ritzau Scanpix

Serena Williams vil således være det kvindelige hovednavn, mens det mandlige endnu ikke er fundet.

Men også amerikanerens formodede arvtager, 15-årige Coco Gauff, der brød stort igennem under Wimbledon og forleden vandt sin første WTA-turnering, er med, og hun er på rekordtid blevet en international medie-kæledægge.

- Vi havde egentlig tænkt, at vi skulle lidt på pause efter det pakkede program, men værdien i det arrangement kan være meget stor for Holger, så det er meget fristende at takke ja, siger Aneke Rune.

- Det kan i første omgang give ham en god eksponering i USA, men især på længere sigt er vores relation til Moratoglou værdifuld som døråbner til de challenger-turneringer, som Holger forhåbentlig snart skal spille.

Holger Rune på akademiet i Paris med Patrick Mouratoglou og sin træner Lars Christensen. Privatfoto

Hendes søn skal nemlig efter nytår begynde sin møjsommelige tur op ad de voksnes verdensrangliste.

Uden rangering betyder det, at han skal slå sig igennem en masse små turneringer med 15.000 dollars i præmiesum for at kravle langsomt op ad ranglisten, men wildcards til challenger-turneringer med flere point kan afkorte turen for en ung dansker, der i den sammenhæng ikke kan forvente meget hjælp fra sin egen lille tennis-nation.

At franskmanden er meget begejstret for Holger Rune, lagde han ikke skjul på under en snak med Ekstra Bladet ved sommerens US Open.

- Vi taler om at få ham tilknyttet akademiet på fuld tid. Han har været en del af det i omkring fire år, er meget talentfuld og et meget stort konkurrencemenneske, sagde han blandt andet.

- Han er en type, der arbejder utroligt hårdt, og som er meget ambitiøs. De mentale egenskaber hos knægten er for mig de vigtigste. De ligner dem hos Coco, lød det.

