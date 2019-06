Tjekkisk teenager nærmer sig den store triumf i Paris

Den tjekkiske tennisspiller Marketa Vondrousova er overraskende klar til finalen i French Open.

Med en sejr på 7-5, 7-6 over den ni år ældre og langt mere rutinerede brite Johanna Konta spillede den 19-årige teenager sig endnu tættere på karrierens med afstand største triumf.

I finalen venter australske Ashleigh Barty, der gjorde det af med amerikaneren Amanda Anisimova i den anden semifinale.

Konta kan klandre sig selv for, at hun ikke formåede at udnytte en række gode muligheder undervejs i kampen mod Vondrousova.

Foran 5-4 i første sæt skulle briten blot holde serv for at tage sættet. Konta tilkæmpede sig da også tre sætbolde, men missede alle sammen, inden Vondrousova tog partiet.

Verdensranglistens nummer 38 tog også de næste to partier og dermed første sæt.

Johanna Konta fik umiddelbart rystet problemerne af sig. Briten førte 5-3 i andet sæt, inden spillet igen faldt fra hinanden.

Sættet blev til sidst afgjort i en tiebreak, som Vondrousova vandt sikkert med 7-2.

I den anden semifinale slingrede den australske favorit Ashleigh Barty videre til finalen med en sejr over den 17-årige amerikaner Amanda Anisimova. Barty vandt 6-7, 6-3, 6-3.

Se også: Første gang i 20 år: Dansk komet spiller sig i finalen

Se også: Dansk kæmpesucces: - Holger kan blive verdens bedste!

Se også: Stormer i semifinalen med de store