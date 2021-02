Tjener mere på 11 dage end på 11 år

Det sker ikke så sjældent, at Australian Open lægger hardcourt under en raket-opstigning.

I år er det russiske Aslan Karatsev, som selv tennisfans lige må google sig til viden om. Og i nat står han overfor verdensetteren Novak Djokovic.

- Det er en uvirkelig følelse, men jeg prøver ikke at tænke over det, for jeg prøver bare at gå ud og spille en kamp ad gangen, sagde han efter sin kvartfinalesejr over Grigor Dimitrov, og det har virket for den 27-årige i hans første grand slam nogensinde.

Det er over 25 år siden, at en debutant er gået så dybt i en af de fire store turneringer, og verdens nummer 114 er den lavest rangerede til at gøre det, siden Goran Ivanisevic sensationssejrede ved Wimbledon i 2001.

'Drømmer jeg, eller er jeg vågen?' Jo, den er god nok. Russeren står i semifinalen. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

Og når det hele så er overstået – og det kunne det godt blive mod Djokovic – så kan Karatsev sætte sig ned og kigge på den præmiecheck, der er større end hans samlede karriere-indtjening indtil nu.

Over 11 år har Karatsev spillet cirka 3,8 millioner kroner ind via blandt andet ni titler på challenger-turen, men han har allerede passeret de fire millioner kroner i Melbourne, hvor kasseapparatet selvsagt vil klinge yderligere ved avancement.

Ironisk nok bliver Karatsev endda offer for den præmie-politik, som Australian Open har indført i år for at tilgodese netop de lavere rangerede spillere. Man har således gradueret præmiepengene sådan, at de første runder belønnes højere end vanligt, slutkampene lavere, så det har kostet semifinalisten flere hundrede tusinde kroner.

Det lever han nok fint med, Aslan Karatsev, der turneringen igennem også har været lidt ny foran mikrofonerne. I stedet har han altså ladet ketsjeren tale.

Aslan Karatsev har også måttet lade sig interviewe på banen efter sine sensationelle sejre. Også det er en ny oplevelse. Foto: Reuters/Kelly Defina/Ritzau Scanpix

Hans eventyr i tørre tal ser i øvrigt således ud: I 2017 var han rangeret udenfor Top 700, og da turen blev suspenderet i marts var han nummer 253. Siden har han vundet 38 af sine 44 kampe, og han kom til Australien med håbet om at bryde ind i Top 100. Det må siges at være sket. I næste uge er han i Top 50.

Karatsev måtte igennem kvalifikationen for at nå ind til sin første grand slam, og der har ikke været en kvalifikationsspiller i semifinalen ved Australian Open siden Bob Giltinan i 1977.

Selv om Djokovic har været småskadet undervejs, ligner han en velvoksen mundfuld for den russiske raket.

Serberen har således vundet samtlige sine otte semifinaler i Melbourne og er hver gang gået videre til også at vinde turneringen.

Klar til semifinale

Uknækkelig Djokovic nærmer sig niende titel i Australien

Utrolig sensation fortsætter

Centre Court bliver halvt fyldt til slutkampe i Melbourne