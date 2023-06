Tjener over en million trods skuffelse

Clara Tauson har tjent en god skilling på sine præstationer ved French Open, og pengene falder et rigtig godt sted for den unge dansker

Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson blev fredag slået ud af French Open.

Tauson nåede til tredje runde, hvor russeren Elina Avanesyan var en for stor mundfuld for den 20-årige dansker og på trods af den store skuffelse, kan danskeren med god grund være tilfreds med de præmiepenge, der tikker ind på kontoen.

Selvom tredje runde ikke lyder af meget, tikker der stadig 142.000 euro ind på kontoen, svarende til godt og vel 1,05 millioner kroner.

Og det er altså en præmiesum, der kommer til at falde et godt sted for Tauson, der har kæmpet hårdt med økonomien det seneste år på grund af nedadgående resultater og et hav af skader.

Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

I december blev hun derfor nødt til at stoppe samarbejdet med sin daværende træner, Olivier Jeunehomme. Simpelthen fordi der ikke var penge til at fortsætte.

Men nu ser det efterhånden ud til, at der er kommet styr på skaderne, og med yderst lovende præstationer under French Open ligner Tauson igen en spiller, der kan bevæge sig mod verdenstoppen.

Med Tauson færdig ved turneringen må danskerne sætte deres lid til Holger Rune, der lørdag spillede sig videre til 1/8-finalen efter sejr over Genaro Alberto Olivieri.

Hvis den unge stjerne kan gå hele vejen ved den prestigefyldte turnering, kan han se frem til en præmiesum på hele 2,3 millioner euro, svarende til mere end 17 millioner.