To finaler tabt - men denne gang er det anderledes for Wozniacki

En modnet og stærkere Caroline Wozniacki føler, at udgangspunktet før denne finale er mere lige end mod Clijsters og Williams i US Open

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Nu står jeg her, og jeg føler mig godt rustet. Jeg har spillet godt.

Caroline Wozniacki går ind til finalen med en anden og bedre fornemmelse end de to gange, hun stod i New York og tabte til kæmpe navne som Kim Clijsters (2009) og Serena Williams (2014).

For selvfølgelig er det en anden spiller, der i 2018 skal forsøge at få drømmen til at gå i opfyldelse.

- Dengang var du ikke favorit. Føler du, at udgangspunktet er mere lige denne gang?

- Ja, det tror jeg, lød svaret, før hun kendte navnet på sin finalemodstander.

- Denne gang spiller jeg mod en, jeg både har slået og tabt til før. Så det handler om at være bedst på dagen.

Clijsters var for svær for Caroline i 2009. Her poserer hun med trofæet for andenpladsen i US Open. Foto: AP

- Serena har jeg tabt ti gange til, så der ved man, at odds er lidt imod en, og Clijsters fik jeg aldrig slået. Denne gang handler det om at være bedst på dagen.

- Jeg tror, at vi alle tre kender hinanden så godt, så det handler om at tage sine muligheder og være bedst på dagen.

- Hvad er forskellen på Finale-Caroline dengang og nu?

- Jeg tror, jeg har fået mere erfaring og har lært meget gennem årene. Jeg har nok lært at læse spillet bedre.

- Jeg har også lagt nogle ting til mit spil, og samtidig har jeg beholdt den base, som har givet mig så meget succes.

- Man er også nødt til at blive bedre, hvis man vil holde sig på toppen af denne sport, for alle andre prøver at finde en måde at slå dig på. Du må være et skridt foran.

Serena knuste danskeren i US Open i 2014. Foto: AP

En amerikansk tennisreporter spurgte på hendes internationale pressemøde, om hendes personlige udvikling havde trukket den tennismæssige med sig.

- Jeg har altid troet på mig selv. Jeg havde en hård periode med nogle skader. Mentalt var det hårdt. Men da jeg først var kommet forbi det, vidste jeg, at jeg – hvis jeg kunne holde mig fit og arbejde hårdt – så ville mit spil være godt nok til det.

- Det handlede bare om at give mig selv nok tid. Når man føler, at man ikke kan gå hele vejen i en turnering, giver det ingen mening at stille op. Jeg har altid villet være konkurreredygtig. Det er derfor, jeg spiller.

- Jeg har det sådan, at nu har jeg endnu en chance, så er det bare ud at nyde det.

Caroline Wozniacki i Australian Open 2017, seedet 17 3. runde: Johanna Konta, Storbritanien, 6-3 6-1 2016, seedet 16 1.runde: Yulia Putintseva, Kazakhstan, 1-6 7-6(3) 6-4 2015, seedet 8 2. runde: Victoria Azarenka, Hviderusland, 6-4 6-2 2014, seedet 10 3. runde: Garbiñe Muguruza, Spanien, 4-6 7-5 6-3 2013, seedet 10 4. runde: Svetlana Kuznetsova, Rusland, 6-2 2-6 7-5 2012, seedet 1 Kvartfinale: Kim Clijsters, Belgien, 6-3 7-6(4) 2011, seedet 1 Semifinale: Na Li, Kina, 3-6 7-5 6-3 2010, seedet 4 4. runde: Na Li, Kina, 6-4 6-3 2009, seedet 12 3. runde: Jelena Dokic, Australien, 3-6 6-1 6-2 2008, seedet 64 4. runde: Ana Ivanovic, Serbien, 6-1 7-6(2) Vis mere Luk

