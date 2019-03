To 'frækkerter' fra kontroversiel badboy

Australske Nick Kyrgios har flere gange gjort sig negativt bemærket udenfor tennisbanen. Han er blandt andet blevet beskyldt for at give op midt i en kamp, og så har han fået en bøde for at svine en modspillers kæreste til.

Nu gør han sig også bemærket inden for stregerne. I kampen mod serbiske Dusan Lajovic snød han to gange serberen med en kort underhåndsserv i stedet for en normal hård overhåndsserv. Anden gang var det endda på en sætbold, der sikrede ham første sæt.

Du kan se Nick Kyrgios serve i videoen over atiklen.

Det er ikke første gang, at Kyrgios forsøger sig med en underhåndsserv. I en kamp mod den spanske topspiller Rafael Nadal forsøgte han sig ligeledes med den frække variant. Det var spanieren ikke tilfreds med og kaldte Kyrgios' trick for 'mod spillets ånd' og fik støtte fra flere tenniskolleger.

Nick Kyrgios ved Miami Open 2019. Foto: Ritzau Scanpix.

Mange har også bakket Kyrgios op. Nadals rival gennem mange år Roger Federer var blandt andet ude og sige bagatellisere australierens korte serv.

- Man burde ikke skamme sig over at forsøge en underhånds, men det ser virkelig dumt ud, hvis du fejler, sagde Roger Federer efter kampen mellem Kyrgios og Nadal, ifølge Reuters.

Nick Kyrgios besejrede Dusan Lajovic i to sæt men blev i runden efter slået ud af kroaten Borna Ćorić.

I årets doubleturnering var Nick Kyrgios ligeledes ude og gøre sig negativt bemærket, da han svinede en dommer til, da han og makkeren, Taylor Fritz, tabte til Jorge Sousa og Guido Pella.

