To sejre fra ny Wimbledon-triumf

Den rumænske tennisstjerne Simona Halep, der vandt Wimbledon i 2019, er klar til semifinalen i årets turnering efter sejr på 6-2, 6-4 over amerikanske Amanda Anisimova.

Halep er tidligere verdensetter, men er i øjeblikket blot nummer 18 på verdensranglisten. Hun ligner dog en yderst stærk kandidat til titlen igen i år.

Rumæneren har således ikke tabt et eneste sæt på vej til semifinalen. Og det var hun heller ikke tæt på i onsdagens kvartfinale, selv om Anisimova med kurs mod en ciffermæssig røvfuld fik rettet lidt op på scoren i andet sæt.

Halep var foran med 5-1 i andet sæt, inden Anisimova indledte et forgæves comeback.

Anisimova er nummer 25 i verden, og det var første gang, at amerikaneren var nået frem blandt de sidste otte i den engelske grand slam-turnering på det mytiske græsunderlag i London.

Halep har ikke deltaget ved Wimbledon siden triumfen i 2019. I 2020 blev turneringen aflyst på grund af coronakrisen, mens hun meldte afbud til sidste års turnering med en skade.

Foruden Wimbledon har Halep også vundet grand slam-turneringen French Open i 2018.

I semifinalen møder Halep kasakhiske Elena Rybakina, som er nummer 23 i verden. Rybakina vandt 4-6, 6-2, 6-3 over australske Ajla Tomljanovic.

Rybakina skulle have spillet double med danske Clara Tauson ved årets Wimbledon. Men efter at Tauson opgav at fuldføre sin kamp i første runde i singlerækken grundet en skade, droppede danskeren sin deltagelse i double.

Den anden semifinale er mellem verdenstoeren Ons Jabeur fra Tunesien og tyske Tatjana Maria, der har overrasket stort hidtil. Hun er 34 år, blot nummer 103 i verden, og så er hun mor til to.