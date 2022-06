Topspiller afslører: Stiltiende corona-aftale

Fransk topspiller antyder kraftigt, at spillerne ved French Open undlod at teste

Coronaen har igen fået fat i toppen af international sport.

Mens meget fokus er på cykelsporten og Tour de France-starten fredag i København, er også tennistoppen påvirket af pandemien.

Tirsdag trak både Matteo Berrettini og Marin Cilic sig fra herresingle i Wimbledon efter positive tests, og tidligere valgte Barbora Krejcikova og Marie Bouzkova at trække sig fra French Open af samme grund.

Men der er flere topspillere, der har haft sygdommen – uden at trække sig.

Det fortæller franske Alize Cornet med nogle opsigtsvækkende udtalelser gengivet i blandt andet sportsavisen L’Équipe.

- På Roland Garros, ja, jeg tror, der har været nogle tilfælde, og det er en stiltiende aftale mellem os. Vi kommer ikke til at teste os selv for at havne i problemer. Efterfølgende så jeg kvindelige spillere med masker på, måske fordi de vidste det og ikke ville give sygdommen videre, sagde den 32-årige spiller tirsdag på Wimbledons anlæg til en stribe journalister.

Det er ikke påkrævet med coronatests ved Wimbledon, og der er heller ikke opsat testområder på det enorme anlæg i Londons sydvestlige hjørne, ligesom der heller ikke har været krav om vaccinationer og/eller coronapas.

'Vi betalte prisen'

Hun frygter, at Berrettinis og Cilic’ positive tests nu ændrer på dét billede:

- Vi betalte prisen. Vi var i en boble i halvandet år, vi blev alle vaccineret. Det er godt.

Cornet fik i øvrigt også opmærksomhed tirsdag af en anden grund. Med hendes kamp (og sejr over) mod Yulia Putintseva har hun stillet til start og spillet i 62 Grand Slam-turneringer i træk.

Det har ingen præsteret før hende.

Anderledes urutinerede Coco Gauff på 18 tager det mere afslappet og ser positivt på muligheden for at selvteste.

- I de fleste tilfælde er det ok med selvtests. Det er reglerne lige nu, at hvis du har symptomer, så tester du. Det ville jeg gøre. Jeg ville teste mig selv.

- Det er godt, vi ikke alle skal testes hver dag. Det vil jeg ikke igennem igen. Det er stressende.

