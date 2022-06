Tordner over russer-udelukkelse: Risikerer at miste alt

Der vil ikke være russere eller belarusere ved årets Wimbledon. Det er slået fast for længe siden.

Mange har undret sig, russerne er rasende, for i Paris fik de lov at deltage – under neutralt flag.

Men ikke i London. Her er de ikke velkomne.

Nu bekender international sports mest magtfulde mand, IOC-præsident Thomas Bach, kulør.

Og han er heller ikke på englændernes side.

- I Paris kan de spille som neutrale atleter; I London, i Wimbledon, siger regeringen: ’Absolut ikke’. Hvis vi tillader det, hvis vi giver efter, er vi fortabt, sagde han fra talerstolen onsdag under Association of Summer Olympic International Federations' (ASOIF) generalforsamling i Lausanne, Schweiz.

IOC’s eksekutivkomité har ellers anbefalet udelukkelser af alle sportsudøvere fra de to lande i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i februar.

Det er da også mere måden, de er blevet udelukket på i London, der er problemet.

For det skete, efter medlemmer af regeringen truede med at tvinge spillerne til at skrive under på, at de tog afstand fra invasionen – for at få lov til at spille.

Så vidt kom det ikke. Men Bach er ikke overbevist.

- Hvordan kan du garantere en fair, international konkurrence i din sport, hvis regeringerne træffer beslutninger ud fra deres egne, politiske interesser om, hvem der kan deltage i turneringer, og hvem der ikke kan?

- Og hvis du så åbner den dør i dag, er det Rusland og Belarus; I morgen er det dit land. Der findes ikke noget land i verden, der er elsket af alle regeringer.

Thomas Bach fotograferet 2. juni mellem Juan Antonio Samaranch Jr., der er vicepræsident i IOC, og Spaniens Kong Felipe VI med den tidligere NBA-stjerne Pau Gasol yderst til venstre og præsidenten for den spanske olympiske komité, Alejandro Blanco, ude til højre. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Ritzau Scanpix

- Det er imod alle vores principper. Overlader vi det her til regeringer, bliver vi et politisk værktøj, og vi vil ikke længere kunne garantere en fair konkurrence.

- Vi skal tilbage til, at vi kan samle hele verden i fredelig konkurrence. Der er vi ikke nu, men vi kan kun håbe, at freden sejrer.

IOC’s udelukkelse af russere og belarusere er sket på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine, og fordi Rusland har forbrudt sig mod den olympiske ed, FN’s 193 lande enstemmigt vedtog før OL i Beijing i februar.

- Alle der bakker op om krigen kan og skal sanktioneres. Alle der ikke støtter den skal have respekteret sine rettigheder.

- I vores regelbog og i international lovgivning er der ikke sanktionsmuligheder, og der bør ikke være sanktionsmuligheder for at eje et pas, sagde han.

Wimbledon afvikles 27. juni-10. juli.

