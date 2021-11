Tordner videre

Holger Rune rækker ud efter endnu en turneringssejr på tennissportens næsthøjeste niveau.

Fredag aften besejrede han amerikanske Maxime Cressy 6-2, 6-2 og er klar til semifinalen i Challenger-turneringen i franske Pau.

Her møder han Jiri Lehecka fra Tjekkiet, som er nummer 159 i verden, mens Rune rangerer som nummer 108.

Rune er seedet som nummer to i turneringen, mens Cressy var sjetteseedet.

Forskellen i niveauet kom blandt andet til udtryk i effektiviteten.

Rune udnyttede sine to første breakbolde til at bringe sig på 5-2 i første sæt, mens Cressy ikke greb chancen på en af sine to.

I andet sæt lagde amerikaneren ud med at bryde den danske teenager og bringe sig på 2-0, men Rune svarede hurtigt igen og tillod ikke sin modstander at vinde et eneste parti herefter.

Han har fortsat ikke afgivet et eneste sæt i sine tre sejre i turneringen.

18-årige Rune deltog i sidste uge i de unges sæsonfinale, men det lykkedes ham ikke at gå videre fra det indledende gruppespil.

Samlet set har sæsonen dog været yderst succesfuld for danskeren, som har vundet fire Challenger-turneringer.

Senest snuppede han titlen i turneringen i italienske Bergamo 7. november.

