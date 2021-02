Totalt uventet: Taberen stjæler billedet

Det er nemt at holde en god tale, når man har vundet en stor turnering.

Typisk vil rusen og sejrens sødme gøre alle ord så gyldne, som det metal man lige har gjort sig fortjent til.

Det er noget sværere at holde en god tale, når man lige har lidt et stort nederlag, men det formåede russiske tennisspiller Daniil Medvedev i den grad at gøre, efter han tabte til den legendariske Novak Djokovic ved finalen i Australian Open søndag.

- Det er aldrig nemt at tale, når man lige har tabt en Grand Slam, men jeg skal prøve. Forhåbentlig bliver den bedre end mit spil, siger Medvedev, der tabte 3-0 til Djokovic.

Den 25-årige havde også rosende ord til overs for sin modstander på den anden side af nettet.

- Tillykke til Novak. Ni sejre i Australian Open og 18 Grand Slams i alt er fantastisk, og det er formentlig ikke din sidste. Jeg er målløs.

- Jeg kan huske, at jeg trænede med Novak, da jeg var nummer 500 på verdensrangliste, og han var nummer 1 og lige havde vundet Wimbledon. Jeg tænkte, at han slet ikke ville tale til mig, fordi han er en gud for mig. Men han spurgte ind til mig og talte til mig som en ven, og det overraskede mig virkelig. Du er en god modstander og en god person, siger Medvedev til sin serbiske overmand.

Anderledes upopulær var arrangøren, som blev buhet af fansene, da hun nævnte regeringen i staten Victoria, hvor turneringen blev spillet. Den video kan du se herunder.

