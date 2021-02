Trækker stikket: - Har ikke hjertet med

Tennisspilleren Gilles Simon har sat karrieren på pause.

Den 36-årige franskmand har mistet modet i forhold til at fare verden rundt og bo isoleret for blot at spille tenniskampe foran næste tomme tribuner under coronapandemien. Det skriver han i et opslag på det sociale medie Twitter.

- Jeg har ikke hjertet med i forhold til at rejse og spille under disse forhold, og derfor er jeg desværre nødt til at tage en pause for at passe på mig selv mentalt.

- Jeg har et håb om, at troen snart vender tilbage, skriver franskmanden.

I januar var Gilles Simon blandt de mange spillere, der måtte tilbringe 14 dage i isolation på et hotelværelse i Melbourne, da han var fløjet til Australien i et fly, hvor coronasmittede personer var om bord.

Efter at have tilbragt de to uger i sit eget selskab led han et hurtigt exit i grand slam-turneringen Australian Open, da han tabte til Stefanos Tsitsipas efter blot at have vundet fire partier i løbet af kampens tre sæt.

Gilles Simon har tidligere været oppe som nummer seks på verdensranglisten, men ligger aktuelt på en 68.-plads.

Franskmanden har vundet 14 af sine i alt 22 singlefinaler i ATP-turneringer - den første af sejrene sikrede han sig tilbage i februar 2007.

Genoplev højdepunkterne fra Australian Open-finalen her:

Tjener mere på 11 dage end på 11 år

Claras coronabesvær: Ikke nemt at rejse