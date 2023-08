Træner med tape for munden: Hvad har hun gang i?

Iga Swiatek blev spottet med tape for munden, mens hun trænede forud for WTA-turneringen i Montreal

En bizart syn mødte publikum, der overværede Iga Swiateks træning forud for WTA-turneringen i Montreal.

Her kunne de nemlig se verdens bedste kvindelige tennisspiller træne med tape for munden.

Men på et pressemøde forud for sin første kamp mod Karolina Pliskova forklarer hun endelig hvorfor, skriver Eurosport.

Eller, hun prøver i hvert fald, for hun er heller ikke selv sikker på, hvad fordelen ved det er.



Iga Swiatek vandt US Open i 2022. Hun har indtil videre fire Grand Slam-titler. Foto: Matt Rourke/Ritzau Scanpix

Ikke ekspert

- Det er hårdere at trække vejret, når du kun gør det gennem næsen, og det er nemmere for mig at få pulsen op, siger hun og fortsætter.

- Jeg kommer ikke til at kunne forklare det til perfektion, for jeg er ikke eskpert. Nogle gange forstår jeg heller ikke selv de ting, de (hendes trænere, red.) siger, jeg skal gøre, men jeg har gjort det (trænet med tape for munden, red.) i et stykke tid nu, så det er blevet ret nemt.

- Men det er klart, at alt bliver sværere på banen med tape for munden. Så jeg tænker, det hjælper min udholdenhed, fordi jeg ikke kan løbe så hurtigt og lave ekstreme ting.

Turneringen i Montreal er en WTA-1000-turnering, og for 22-årige Swiatek er det den første opvarmningsturnering forud for US Open, hvor hun er forsvarende mester.

I skrivende stund ligger hun 744 point foran Aryna Sabalenka på verdensranglisten.



Caroline Wozniacki slog tirsdag australske Kimberly Birrell med cifrene 6-2, 6-2 ved WTA-1000-turneringen i Montreal. Det var danskerens første professionelle tenniskamp, siden hun lagde ketcheren på hylden for over tre år siden. Foto: Minas Panagiotakis/Ritzau Scanpix

Wozniacki i aktion

I Montreal er danske Caroline Wozniacki også aktuel i øjeblikket. Tirsdag vandt hun sin comeback-kamp efter tre års fravær fra professionel tennis.

Onsdag aften venter dog den forsvarende Wimbledon-mester, Marketa Vondrousova, som forventes at bide mere fra sig sammenlignet med Wozniackis første runde-modstander Kimberly Birrell, der ligger nummer 115 i verden.

På trods af at tennisketcheren har ligget stille i årevis for Caroline Wozniacki, er pengestrømmen til bankkontoen fortsat ufortrødent.