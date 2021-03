Træner-ros trods tæv: Holger fik vist sit niveau

Se masser af 2. divisionskampe live i weekenden i Ekstra Bladet+

- Da vi tog af sted, vidste vi, at det ville blive utroligt svært, men Holger har arbejdet fantastisk hårdt i lang tid, og han har vist, at han har niveau til at spille med her. Men vi har også set, at det mentalt er meget krævende.

Med de ord rammer Holger Runes træner, Lars Christensen, næsten det hele ind efter sin unge elevs indtræden på sydamerikansk grus i ATP-regi.

For den 17-årige dansker både sled og spillede smukt undervejs, mens han dog også kom til kort mod to garvede topspillere, senest i sin første ATP-kvartfinale mod argentinske Federico Delbonis, der ved Chile Open sikkert vandt med 6-3, 6-3.

Det gjorde venstrehånds-veteranen i en kamp, han suverænt styrede med sin skarpe serv og tunge grundspil.

- Det er lidt ærgerligt, at han ikke kan finde formlen i dag og komme ind med noget mere tro på tingene. Man må så også give Delbonis, at han server pissegodt, siger Lars Christensen.

- Det var ellers planen at Holger skulle returnere dybt og forsøge at spille hurtigt, men den anden slog så tungt, så det var svært at tage tid væk fra ham, og så kom Holger desværre til at løbe rundt som en lille hund.

Holger Rune har gjort det flot i Chile men måtte give fortabt over for stærke Federico Delbonis. Foto: Alberto Valdes/Ritzau Scanpix

Det sidste indtryk får dog ikke lov at dominere trænerens generelt positive opfattelse.

- Holger har undervejs i sine fem kampe vist, at han kunne finde løsninger og komme tilbage i kampene og tage ansvar. I dag var det bare for stor en mundfuld oppe i hovedet på ham.

- Generelt har Holger vist, at han er klar, men det tager lidt tid, før ATP-niveauet bliver hverdag, så han kan håndtere de udfordringer, han møder.

- Han har gjort en flot figur - langt bedre, end man kunne forvente - og det er jeg naturligvis både glad for og stolt over.

- Holger har undervejs i sine fem kampe vist, at han kunne finde løsninger og komme tilbage i kampene og tage ansvar, fortæller Lars Christensen. Foto: Jens Dresling

Lars Christensen fortæller, at der ikke mindst er blevet bygget på rent fysisk for at gøre Holger Rune klar til det højere niveau. Men det mentale skal også helt med.

- Nu har han fået lidt respekt fra modstanderne. Der er blevet skrevet en del og lagt mærke til ham, så det rykker ham også rent mentalt.

- Vi skal jo derhen, hvor han føler sig som en ATP-spiller, siger han.

I næste uge gælder det dog en challenger-turnering, også i Santiago.

