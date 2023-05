Træt af regel: - Det hjalp ham meget

Det lovede godt, men det endte helt skidt for Casper Ruud.

Undervejs i det, der endte med at blive et klart nederlag, var nordmanden ellers på vej mod finalen i Rom. Den unge dansker var nede med et sæt, mistede teten ved 2-2 i andet og blev brudt efter et fejlfyldt parti.

Herefter valgte Rune at gøre brug af en treminutters medical timeout, hvor skulderen fik massage.

Casper Ruud blev til det efterfølgende pressemøde, hvor Ekstra Bladet var til stede, spurgt til, om det var af taktiske årsager, at danskeren satte spillet på pause.

- Jeg har lyst til at sige nej, men jeg ved det ikke. Det var på grund af hans skulder, men da jeg brød ham, syntes jeg ikke, at han servede langsomt. Men det vil kun være gætterier. Har du ondt, har du også ret til at blive tilset af en fysioterapeut, sagde han og rettede herefter kritik af netop den regel.

- Måske man i virkeligheden skal diskutere reglen lidt, fordi mange tager en timeout lige før modstanderens serv, og det er der mange, der ikke synes om, fordi det ødelægger ens rytme.

- Jeg ved ikke, om det bliver ændret i fremtiden. Det er selvfølgelig helt OK at gøre det, og det virkede, som om det hjalp ham meget. Han spillede virkelig godt i andet og tredje sæt, så hvis det var på grund af smerte, hjalp det ham meget.

Holger Rune blev behandlet undervejs i andet sæt. Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

Ganske rigtigt.

Rune pressede Ruud nogenlunde i nordmandens serveparti og reducerede til 3-4 efter et stærkt parti og brød til 4-4 på sin første breakbold, efter at Ruud blev presset til adskillige fejl.

Det endte med den første danske sejr over Ruud i fem forsøg.

- Hvad er forskellen, fra da du mødte ham i French Open senest?

- Han er blevet bedre på alle parametre. Han spiller bedre aggressivt, laver færre fejl. Han har fået en bedre forhånd, synes jeg. Han spiller meget frygtløst og aggressivt og går fuldt på det meste. Det er virkelig imponerende. Han har udviklet sig til at blive en af verdens bedste tennisspillere.

Dengang endte det i et kæmpe drama, hvor beskyldningerne fløj til højre og venstre, efter at Holger Rune i et interview med Ekstra Bladet beskyldte Ruud for at have råbt ham hoverende op i ansigtet i omklædningrummet.

Men stridsøksen er tilsyneladende begravet.

- Der var ikke dårlig stemning eller noget som helst. Der var gensidig respekt og ikke noget drama. Ikke noget drilleri. Vi var begge fokuserede på at gøre arbejdet, sagde Ruud.

Finalen i Rom er Runes tredje på Masters 1000-niveau. Her venter enten Daniil Medvedev eller Stefanos Tsitsipas, og Ekstra Bladet er naturligvis med hele vejen.