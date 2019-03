Træt Clara: En vild følelse

To følelser dominerede hos 16-årige Clara Tauson efter hendes imponerende finalesejr i ’voksen-turneringen’ i Shenzhen i Kina: Træthed og stor glæde.

Det skriver hun til Ekstra Bladet efter sejren på 6-4 og 6-3 over hjemmefavoritten Fangzhou Liu, der er syv år ældre og nummer 172 på verdensranglisten.

- At nå finalen og vinde den havde jeg ikke helt turdet håbe på, før turneringen gik i gang, men det er naturligvis en vild følelse, lyder det fra vinderen, som har været ude i nogle krævende tresættere på vejen til triumfen.

- I dag var jeg lidt mærket af de mange hårde kampe, jeg har spillet i denne uge, så jeg var klar over, at jeg - udover mine tunge grundslag og varierede spil - også skulle på hårdt arbejde rent fysisk, lyder det fra Clara Tauson, der med de 80 point nu tager et ordentligt spring op ad WTA’s verdensrangliste.

Her vil hun mandag være lige i udkanten af Top 400, hvilket vil lette adgangen til de lidt større seniorturneringer.

At hun var lidt fysisk presset før finalen, var der taget højde for i den taktik, hun sammen med sin far og træner havde lagt. Det forklarer Søren Tauson på denne måde:

- I finalen i dag fornemmede jeg, at Clara var tydeligt mærket i starten. Hendes vej mod finalen som useedet var væsentligt hårdere end modstanderens.

- Serverne manglede lidt af det sædvanlige bid og ketsjeren var lidt tung. Vi vidste, at det nok ville være tilfældet og havde derfor talt om, at det skulle løbes væk.

- Det var også oplagt, at Claras varierede spil kunne volde modstanderen problemer, siger Søren Tauson, der er stolt over, hvordan hans datter håndterede det hele.

- Clara bevarede roen trods de tidlige servegennembrud og arbejdede sig ind i kampen på en intelligent måde. I de sidste tre partier kapitulerede modstanderen fuldstændigt, især på det fysiske. En virkelig stor bedrift, lyder det.

Clara Tauson har i Kina vist, at hun evner at hive sig selv op ved hårrødderne, fysisk som mentalt, når det er er nødvendigt. Foto: Roger Parker

Udover point og en præmiecheck på godt 60.000 kroner (minus skat) tager makkerparret en masse erfaring med sig hjem fra den hidtil største turnering, de har deltaget i.

- Det har været en spændende uge, hvor jeg har spillet mod dygtige modstandere, der for de flestes vedkommende har været en etableret del af professionel tennis i mange år, som Clara formulerer det.

Nu skal der arbejdes videre.

- Vi har haft en rigtig god uge, hvor der blev høstet en masse erfaring, og vi har gjort os nogle værdifulde notater til den fremtidige træning. At Clara så oveni fik fem kampe, er bare flødeskum på lagkagen, supplerer hendes far.

Clara Tauson har spillet 22 turneringskampe på junior- og seniorniveau i år. Hun har vundet dem alle.

