Træthed får Djokovic til at droppe stor turnering

Tennisstjernen Novak Djokovic stiller ikke til start, når verdenseliten samles næste gang.

Serberen har således meldt afbud til Masters 1000-turneringen i Toronto, der begynder 7. august.

Fraværet skyldes træthed, lyder det i en melding fra Tennis Canada ifølge AFP.

- Jeg har altid nydt at spille i Canada, men efter at have talt med mit team tror vi, at det er den rigtige beslutning at træffe, siger Novak Djokovic.

Han var senest i aktion i Wimbledon, hvor han tabte den velspillende finale efter fem sæt mod verdensetteren fra Spanien, Carlos Alcaraz.

Her kunne Djokovic have vundet sin ottende Wimbledon-titel, hvilket ville have været en tangering af Roger Federers rekord.

Tidligere i år vandt Djokovic sin 23. grand slam-titel og blev enerekordholder i det regnskab.

Næste grand slam-turnering er US Open, der begynder i New York 28. august.

Forinden spilles endnu en Masters 1000-turnering, nemlig i Cincinnati.

Djokovic har fire gange vundet Toronto Masters, hvor han nu vil glimre ved sit fravær. På den aktuelle startliste er han den eneste spiller fra top-40, som ikke er med.

Holger Rune ligger nu til at blive femteseedet i turneringen.