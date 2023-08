Trak sig med skade: Nu melder Holger-lejren ud

Lægerne arbejder på højtryk for at få Holger Rune klar til US Open, lyder det

Holger Rune måtte trække sig med en skade i ryggen i første runde af Cincinnati Open, der blev spillet natten til torsdag.

Nu melder tennisstjernens lejr ud om skaden, her få dage inden US Open starter i New York.

- Vi er i fuld gang med at få styr på ryggen, siger Holger Runes mor og manager, Aneke, til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Vi lander i New York i aften og lægerne i Monaco, Cincinnati og i New York er alle i gang med at kigge scanninger og få ham back on track. Så planen er, at han kan starte træning mandag.

Den 28. august løber US Open af stablen, men den 20-årige dansker har langt fra haft en optimal optakt til Grand Slam-turneringen.

Han har nemlig ikke vundet en kamp, siden han nåede kvartfinalen ved Wimbledon.

Alligevel rykker han frem på verdensranglisten, så han fra mandag ligger nummer fire i verden.