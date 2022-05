Trak sig mod Holger: - 30 minutter efter var jeg okay

Der var drama for alle pengene, da danske Holger Rune søndag spillede sin første ATP-finale.

Modstanderen, hollandske Botic van de Zandschulp, måtte nemlig afbryde kampen i 1. sæt og modtage lægehjælp.

Den 26-årige hollænder havde tydelige problemer med at trække vejret og tog sig til brystet.

Han kom tilbage og spillede videre, men måtte alligevel opgive - og dermed forære titlen til sin 19-årige modstander.

Givetvis en frustreret situation for hollænderen. Men faktisk må det have været værre for ham ganske kort efter:

'Uheldigvis blev jeg nødt til at trække mig under finalen i dag. Jeg havde nogle problemer med min vejrtrækning, og det var umuligt for mig at spille. 30 minutter efter at jeg stoppede, var alt okay igen.'

'Jeg flyver til Madrid, og forhåbentlig vil jeg være klar nok til at spille. Lad os håbe, at der kommer flere finaler,' skriver Botic van de Zandschulp på sin Twitter-profil.

Han skal nu nok stramme ballerne gevaldigt, hvis det skal ske allerede i den store grusturnering Mutua Madrid Open, han nu tager til.

Det er nemlig en del af ATP Masters 1000-serien, hvor alle de bedste deltager. I første runde - formentlig ikke før tirsdag - skal møde han møde spanske Pablo Carreno, der er seedet som nummer 16 - mens han i en eventuel tredje runde render ind i Rafael Nadal.

Så han skal som det mindste håbe, at vejrtrækningsproblemerne er gået helt væk - og så derefter brænde sit livs turnering af.