Tre børn på fem år: Nu vil hun tilbage

Meldingen var soleklar, efter Flavia Pennetta overraskende havde vundet US Open i 2015.

Karrierestop.

- Før jeg gik i gang med denne turnering, tog jeg en stor beslutning i mit liv. Jeg besluttede, at dette er måden, jeg ønsker at sige farvel til tennis. Dette er mit sidste US Open, og jeg kan ikke komme i tanke om en bedre måde at slutte på, fortalte italieneren til det måbende publikum.

Sådan.

Så blev hun gift med kæresten, tennisspilleren Fabio Fognini, og så fik de et barn i 2017. Og de fik et til i 2019. Og et til i 2021. Tre styks på bare fem år. Federico, Farah og Flaminia.

I selskab med veninden

Det er seks måneder siden, Flaminia kom til verden, og selvom man må antage, den nu 40-årige Flavias krop må have kunnet mærke tre fødsler på så kort tid, er det ikke værre, end at hun skal tilbage på tennisbanen.

Pennetta på toppen af Rockerfeller Center i New York - og på toppen af karrieren, der samtidig lige var slut: Som vinder af US Open. Foto: David Goldman/AP/Ritzau Scanpix

Det bliver ikke verdenstoppen igen, trods alt. Men Legends Tour i selskab med landsmanden og hendes gode veninde, Francesca Schiavone. Og vi taler French Open, der begynder lige om lidt.

- Jeg vendte retur til træningen efter fødslen, ja. Selvom det ikke var ved fuld styrke - og selvfølgelig med en masse pauser.

- Jeg har forsøgt at fokusere på maven og de områder, der har været mest berørt af graviditeten, og så er der bygget på derefter. Jeg har altid trænet, om end lettere end tidligere, og nu trykker jeg mere på for at blive klar til French Open med Francesca.

'Jeg er bare mere træt nu'

- Selvom det kun er opvisning, vil vi være fit, have det sjovt og ikke komme til skade på nogen måde, fortæller hun til Gazzetta dello Sport.

Hun lægger ikke skjul på, at det efter tredje fødsel har været hårdere, fordi hun nu har to andre børn, der stadig er små.

- Det har været mere kompliceret at holde fast i træning, fordi jeg bare er mere træt. De to små sover ikke så meget, så jeg går mellem to værelser om natten.

Nu venter opvisningskampe i Paris, og Flavia lægger ikke skjul på, at hun stadig har en stor passion for tennis.

- Det har altid spillet en stor og vigtig rolle i mit liv. Fabio er stadig aktiv, jeg følger ham meget, om end jeg ikke altid kan være til stede fysisk, og jeg ville elske at arbejde med det i fremtiden. Måske når ungerne er lidt mere uafhængige, kan jeg vende tilbage til min første kærlighed.