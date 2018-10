Trods mesterspil: Caroline ude af sæsonfinalen

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Hun havde kniven for struben, den forsvarende mester, med et kynisk krav om en sejr i to sæt over en formstærk modstander med to sejre i bagagen.

Og hun fandt mesterspillet frem lige på kanten af en tur til Changi Airport.

Længe.

For Caroline Wozniacki fik ikke holdt det høje niveau længe nok til også at vinde det andet sæt over Elina Svitolina.

Så ved stillingen 7-5, 5-7 var mellemregningen så absurd, at ukraineren var i semifinalen og danskeren ude af årets sæsonfinale.

Selvom de to stadig spillede om penge, point og prestige i det tredje sæt, kunne det ikke leve op til intensiteten i de to første.

Ukraineren overvandt i sidste parti fire breakbolde og servede kampen hjem med 6-3.

Caroline Wozniacki tog de første tre point i ukrainerens indledende serveparti, men desværre kunne hun ikke udnytte sine breakbolde. Det fik hende dog ikke til at miste humøret, og da hun efter et solidt serveparti igen kom op med 40-0, fik hun lukket med et rent break.

De to fulgtes over en række velspillede dueller i højt tempo frem til 4-3, hvor danskeren desværre blev lidt for passiv mod slutningen af sit serveparti og blev brudt.

Momentum svingede over, og Svitolina så ud til at have tilkæmpet sig nogle afgørende procenter, men bagud 4-5 trådte Wozniacki igen på speederen, og i partiet, hvor hun brød til 6-5, lagde hun virkelig et godt pres på sin modstander – krydret med en fin stopbold med forhånden.

Så kunne hun serve det vigtige, første sæt hjem, og det gjorde hun – med et es!

Andet sæt åbnede lige så jævnbyrdigt, men i tredje parti skruede Caroline igen en lille smule op, tilspillede sig to breakbolde og udnyttede smukt den første efter godt pres på ukraineren.

Hun braget sig også foran 30-0 i egen serv, men så tabte hun længde og lavede nogle fejl. En afsluttende forhånd i nettet, og så var der brudt til 2-2.

Kampen var yderst intens nu, og begge var i et spillehumør, der fik publikum op fra stolene. Caroline leverede en af turneringens flotteste vindere, da hun med en slice på tværs lukkede til 3-3.

De to fortsatte med at hold serv uden breakmuligheder til modstanderen frem til 5-6 i ukrainsk favør. Så sendte Svitolina en hvinende forhånd ned langs linjen og skaffede sig to sætbolde.

Dem forvaltede hun lidt nervøst, og det gjorde hun også på den næste, hvor hun sendte en dansk andenserv direkte i nettet. På den fjerde fulgte Wozniacki en god serv op med en forhåndsvinder helt ned i hjørnet.

Men på den femte var det slut. Carolines ellers så driftsikre baghånd svigtede.

De to gik til toiletpause i hver deres sindsstemning, men de kom begge ud med beslutningen om at kæmpe for den endelige sejr.

Duellerne var dog mindre intense, og foran 4-3 brød Svitolina med en hammer af en forhåndsreturnering på Wozniackis bløde andenserv.

Dermed kunne hun serve kampen hjem, men Caroline fandt de sidste kræfter og tilspillede sig fire breakbolde.

Elina Svitolina lukkede den spektakulære kamp med en smuk stopbold.

