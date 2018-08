Trods sensation: Caroline kan ikke nå til tops

Selv om Wozniacki skulle vinde US Open kan hun ikke vippe Simona Halep af pinden trods rumænerens nederlag i første runde

NEW YORK (Ekstra Bladet): For første gang i den åbne æra måtte den førsteseedede forlade US Open i første runde. Rumænske Simona Halep tabte sensationelt med cifrene til den 33-årige ester Kaia Kanepi, verdens nummer 44.

Sidste år tabte Halep også i første runde til Maria Sharapova, så der var ikke meget at forsvare på pointkontoen. Derfor kan Caroline Wozniacki ikke hente rumæneren på førstepladsen. Selv hvis danskeren skulle vinde turneringen, vil hun stadig være få point efter rumæneren.

Artiklen fortsætter under billedet.

- Jeg forventede, at hun ville spille på den måde, uden frygt og med fuld kraft på bolden. Jeg kan ikke sige så meget andet, end at jeg ikke rigtigt havde føling med bolden selv. Hun spillede stærkt og pressede mig baglæns, lød det anerkendende fra Halep efter nederlaget.

Hun kom ellers ind til US Open med en stærk serie af resultater. Hun vandt titlen i Montreal og nåede finalen i Cincinnati, mens Kanepi har kæmpet med at finde sin form.

Den fandt hun lige på rette tid.

