Trods skidt statistik: Jeg kan stadig vinde tresætterne

I modsætning til Michael Mortensen mener Caroline Wozniacki ikke, at det seneste års tendens med tabte tresættere er retvisende for hendes tilstand

NEW YORK (Ekstra Bladet): Tidligere frygtede enhver modstander at skulle ud i en tresætter mod WTA-turens fitness-dronning, Caroline Wozniacki. I år har hun tabt ni ud af 11 af slagsen.

En statistik, der har fået en ekspert som Michael Mortensen til bekymret at hæve brynene. En bekymring, der falder i to dele og på hver sin side af nettet.

- Det er et udtryk for at de modstandere, som tidligere havde så stor respekt for Caroline, at de næsten slog op i banen, hvis de tabte første sæt, nu føler, at de stadig har alle muligheder, har han sagt til Ekstra Bladet.

- Tidligere var de unge duperede. Nu arbejder de bare videre. De ved godt, at Caroline har fået den gigtsygdom og ikke har den samme stamina som tidligere.

- Caroline ved også selv, at når hun ikke er 100 procent rent fysisk, så er hun sårbar rent mentalt. Så kommer tvivlen: Har jeg udholdenheden til at stå igennem?

- Så går hun ned i tempo, bliver for passiv og skaber for lidt. Hun kan ikke længere løbe en kamp hjem og vinde den på en mindre god dag, mener Michael Mortensen.

Det er dog ikke en bekymring, Caroline Wozniacki umiddelbart deler.

- Det skyldes en blanding af flere ting, siger hun om årets statistik.

- I nogle af dem har jeg mistet koncentrationen lidt. Hvis du ikke har trænet godt forud for kampen, er det svært at være skarp på de vigtige bolde.

- Andre gange er jeg kommet i tre sæt uden at have spillet godt overhovedet. Jeg har også været lidt uheldig i nogle af dem, hvor jeg faktisk har spillet godt.

- Jeg lægger ikke så meget i det. Nu er jeg her og rammer den godt, og så ser jeg ingen grund til, at jeg ikke skulle kunne vinde i tre sæt også.

