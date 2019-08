Trods skuffende sæson: Caroline scorer stadig kassen

Det har været småt med den sportslige succes det seneste års tid for Caroline Wozniacki, og det afspejler sig i den netop udsendte liste over de bedst indtjenende, kvindelige atleter fra anerkendte Forbes Magazine.

Godt nok tjente hun godt 10 millioner kroner på at vinde China Open i oktober, men hun kan slet ikke hamle om med året før – som Forbes regner fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 – hvor hun vandt sæsonfinalen og Australian Open.

Skal man tage de amerikanske tal for pålydende er danskerens indtjening faldet fra 84 dengang til senest godt 50 millioner kroner, eller 7,5 millioner dollars.

Det fordeler sig på 3,5 millioner i præmiepenge og 4 millioner i kommercielle indtægter.

Dermed lander Caroline Wozniacki på en sjetteplads på ranglisten, der helt domineres af tennisstjerner. Hun er blevet overhalet af Sloane Stephens (5), Simona Halep (4), Angelique Kerber (3) og ikke mindst af japanske Naomi Osaka, der suverænt indtager andenpladsen bag sportens grand old lady, Serena Williams.

Naomi Osaka fik sit helt store gennembrud, da hun slog Serena Williams i finalen ved US Open. Siden har den stået på tårer af guld. Foto: Ritzau Scanpix

Sidste år indtog Osaka verdensranglistens 19. plads, da hun ankom til US Open, men her slog hun netop Serena Williams i finalen, og hun gentog sin grand slam sejr i Australian Open i januar, ligesom hun som den første asiat satte sig på toppen af ranglisten.

Den bedrift, kombineret med hendes multikulturelle appel (hendes mor er japaner, faderen fra Haiti, red.) gjorde hende straks til lidt af en marketing-darling, og Forbes vurderer, at hun det pågældende år nåede op på over 100 millioner kroner i kommercielle indtægter med sponsorer som MasterCard, All Nippon Airways, Nissan og Procter & Gamble.

Kort efter Forbes’ deadline landede den 21-årige desuden en gigantisk kontrakt med Nike, mens det sportsligt har knebet lidt med at leve op til de tårnhøje forventninger på det seneste.

Osaka forventes at blive det helt store navn ved OL i Tokyo næste år, og med en samlet indtjening på 24,3 millioner dollars er hun den kun fjerde kvinde til at krydse ’20-millioner-mærket’ efter Williams, Li Na og Maria Sharapova.

Dopingdømte og skadesplagede Maria Sharapova er ikke helt så godt kørende, som hun har været. Foto: Ritzau Scanpix

Serena Williams troner med en indtjening på næsten 30 millioner dollars (200 mio. kroner) hvoraf kun 4,2 stammer fra præmiepenge.

Moderen til lille Olympia har lagt Pampers, Axa Financial og General Mills til sin sponsorportefølje, der i forvejen tæller brands som Nike, Beats, Gatorade og JPMorgan Chase.

Hun overgås kun af Tiger Woods og Tom Brady, når det handler om graden af genkendelse blandt amerikanske forbrugere.

Tennisspillerne dominerer listen, sidder helt på Top 10 og distancerer i stadig højere grad kvinder fra andre sportsgrene.

Her kan du se listen over de 15, der nåede mindst fem millioner dollars i indtjening.

15. Ariya Jutanugarn, golf, Thailand, 5,3 mio.

13. Madison Keys, tennis, USA, 5,5

13. P.V. Sindhu, badminton, Indien, 5,5

12. Alex Morgan, fodbold, USA, 5,8

Alex Morgan (tv) fejrer en scoring. Hun er den bedst tjenende sportskvinde udenfor tennis. Foto: REUTERS/Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

10. Venus Williams, tennis, USA, 5,9

9. Elina Svitolina, tennis, Ukraine, 6,1

8. Karolina Pliskova, tennis, Tjekkiet, 6,3

7. Maria Sharapova, tennis, Rusland, 7

6. Caroline Wozniacki, tennis, Danmark, 7,5

5. Sloane Stephens, tennis, USA, 9,6

Som sort amerikaner har Sloane Stephens et særligt, kommercielt potentiale, som i øvrigt varetages af den tidligere Wozniacki-manager, John Tobias. Foto: Joe Skipper/AP/Ritzau Scanpix

3. Angelique Kerber, tennis, Tyskland, 11,8

2. Naomi Osaka, tennis, Japan, 24,3

1. Serena Williams, tennis, USA, 29,2

