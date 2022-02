Trøje vækker opsigt

Daniil Medvedev har fået en flyvende start i ATP-turneringen Mexican Open, hvor han overbevisende har slået franske Benoit Paire og spanske Pablo Andujar.

Men russerens valg af spillertrøje har skabt debat på de sociale medier.

Han optræder nemlig i en trøje med de russiske farver. Det er ikke usædvanligt at spille i nationalfarver i tennissporten, men timingen er dog værd at bide mærke i, da der hele ugen har været optræk til en russisk invasion af Ukraine. Og torsdag morgen skete det så.

Der er flere på Twitter, der har kritiseret trøjevalget.

Uheldigt valg

Der er dog også tTwitterbrugere i kommentarsporet, der bifalder trøjen, og der er flere, der laver sjov med, at farverne i stedet repræsenterer Chile eller den amerikanske stat Texas, der også har farverne hvid, blå og rød i sine flag.

Senioranalytiker hos Play The Game, Stanis Elsborg, synes også, at man skal passe på med konkludere noget ud fra valget af trøje, men at det bestemt ser uheldigt ud.

- Det er ikke utraditionelt, at tennisspillere optræder i bluser med nationalfarver på, så jeg synes ikke man skal lægge for meget i det. Men det sker i en tid, hvor der er krig i Europa, så derfor skal han selvfølgelig også tænke over, hvilke signaler det kan sende at stille op i det, der tydeligvis ligner de russiske farver, siger han.

Stanis Elsborg pointerer også, at man bør vise hensyn til eventuelle ukrainske tennisspillere på touren.

- Der er måske andre mandlige tennisspillere på touren, der er ukrainere, som bestemt ikke synes, det er specielt fedt. Der kunne man godt anmode om en vis neutralitet fra sportens udøvere, siger han.

Medvedev skal torsdag i kamp i kvartfinalerne mod japanske Yoshito Nishioka. Det bliver interessant at se, om han vil optræde i samme trøje igen på baggrund af den igangværende krig i Ukraine.