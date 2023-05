Tror på stort Holger-resultat: - Han er som en maskine

Holger Rune.

Det er et navn, der lige nu bliver nævnt igen og igen af eksperter, journalister og tidligere spillere forud for French Open.

Sidste år var det ellers en overraskelse af de større, da en dansk teenager pludselig stod i kvartfinalen i Paris. Men et år senere er der nu store forventninger til Holger Rune.

En af dem, der har stor fidus til den 20-årige dansker, er den tidligere spanske tennisstjerne Alex Corretja, der i sin aktive karriere nåede helt op som nummer to på verdensranglisten.

- Han er som en maskine. Han slår hårdt til bolden. Han arbejder hårdt. Han kan lide at vinde. Han presser sig selv til grænsen. Han er modig. Han tager chancer. Og han spiller suverænt godt, lyder de lovprisende ord fra spanieren, der i dag fungerer som ekspert på Eurosport til kanalens egen hjemmeside.

- Derfor er han også en af kandidaterne til at klare sig godt ved Roland-Garros.

Holger Rune tabte søndag finalen i Rom til Danil Medvedev. Nu gælder det inden længe et af årets højdepunkter i Paris. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/Ritzau Scanpix

Bliver svær at slå

Der er også mange gode grunde til at have Holger Rune i favoritfeltet til at snuppe grand slam-turneringen i den franske hovesstad.

De seneste uger på det røde grus har nemlig været særdeles gode for den unge dansker, der kan prale af en titel ved turneringen i München og to Masters-finaler.

På vejen mod finalen i Rom blev det blandt andet til en sejr over ingen ringere end Novak Djokovic.

Derfor spår Alex Corretja også, at det bliver vanskeligt at besejre Rune, der mandag opnåede sin hidtil højeste placering på verdensranglisten og nu ligger nummer seks.

- Selvfølgelig er han meget ung, men han har allerede vist, at han ikke er bange for noget, og han vil bare gå med sig selv, med sin personlighed.

- Ud fra det, jeg har set, bliver det meget, meget svært at slå ham i Paris, vurderer Corretja, der selv to gange nåede frem til finalen ved French Open, men aldrig formåede at løfte trofæet.

Holger Rune skal inden længe i ilden, når han tager hul på hovedturneringen i Paris. Først skal Clara Tauson og resten af kvalifikationsspillerne dog forsøge at sikre sig en plads i det sjove selskab.

Hovedturneringen sættes i gang 28. maj.