Tror stadig på Carolines farvel-kamp

Caroline Wozniackis afskedsgalla med det danske tennispublikum, som oprindelig skulle have været afviklet 18. maj, skal nok blive til noget.

Det forsikrer Mads H. Frederiksen, direktør i f Sports Group, der står bag begivenheden med Serena Williams på den anden side af nettet med navnet ’The Final One’.

- Vi skal da stadig have lavet den kamp. Folk vil gerne hylde Caroline og give hende det farvel, siger han.

- Vi havde håbet, at det kunne blive her i efteråret, men også det blev jo aflyst af åbenlyse årsager.

De 12.000 billetter til arrangementet blev revet væk i december, mens næsten lige så mange skrev sig til venteliste til den store aften i Royal Arena.

De tålmodige indehavere af adgangstegn kommer dog til at vente et stykke tid.

- Det kommer til at foregå senere næste år, når vi får lov af myndighederne. Jeg tror desværre, at det først bliver til efteråret på grund af al den logistik, der er omkring sådan et arrangement, forklarer Mads H. Frederiksen.

Aftalerne med såvel Royal Arena som TV2 er stadig i behold, ligesom sponsorerne stadig er positive, melder han.

- I det hele taget mærker vi fin opbakning. Folk er forstående og beholder deres billetter. Men kan de ikke den nye dato, får de selvfølgelig pengene retur.

Serena Williams og Caroline Wozniacki har været veninder gennem en del år. Foto: Reuters/Brendan McDermid/Ritzau Scanpix

Også aftenens hovedperson og hendes navnkundige modstander har meddelt, at de stadig håber at optræde på plakaten.

- Folk vil altid gerne se Serena, og hvem ved – måske bliver det også hendes sidste kamp, hvis hun har fået sin rekord-grand slam nummer 24?

- Og så har vi jo nogle unge mennesker, der kun bliver bedre med tiden, som kan optræde i en forkamp, siger Mads H. Frederiksen med umisforståelig adresse til Clara Tauson men måske også til det mandlige stortalent, Holger Rune.

Caroline Wozniacki bekendtgjorde sidste efterår, at Australian Open i januar ville blive hendes sidste turnering, og efter sit nederlag i tredje runde sagde hun til Ekstra Bladet, at hun så den planlagte galla i København som ’det perfekte farvel’.

- Det bliver meget følelsesladet, tror jeg. Tænk, at jeg kan se frem til at få den kamp mod Serena, der er den bedste spiller nogensinde og i alt fald den bedste, jeg har mødt. Og som jo også er min gode veninde.

- Og så at kunne gøre det foran mine bedste venner, min familie og mine danske fans. Det kan ikke blive en bedre måde at slutte af på.

Forhåbentlig kan både hendes og publikums følelser stå distancen til efteråret 2021.

Udlandet måber: Hvor kom hun lige fra?

Sharapova stopper karrieren

Stenrige Serena: Jeg er en elendig forbruger

Laudrup hylder Caroline: - Verden vil huske hende