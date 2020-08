Truende tennistosse udelukkes

Dansk Tennis Forbund har givet otte måneders karantæne til en tilskuer for at true ung dommer, mens HIK får en påtale for 'urimeligt pres'

Den HIK-tilhænger, der 12. august på KB’s anlæg truede den unge tennisdommer Christopher Søndergaard med øretæver, får otte måneders karantæne fra al turneringstennis i Danmark.

Det har Dansk Tennis Forbund besluttet efter en længere sagsbehandling. Den midaldrende mand, der er far til en kendt tennisspiller, havde i forvejen fået karantæne fra HIK’ resterende kampe i sæsonen, oplyser klubben.

Dommen tager udgangspunkt i ’Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt’, som er udarbejdet af Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund.

Den ubehagelige episode fandt sted efter en kontroversiel dom for fodfejl ved stillingen 8-8 i en matchtiebreak. Et es blev i stedet til en dobbeltfejl og matchbold til KB, som blev udnyttet, og det fik gemytterne i kog i HIK-lejren, som højlydt invaderede banen og dyngede den 26-årige dommer til med ukvemsord.

Det hele kulminerede med tilskueren, der ville have dommeren ’med udenfor’ for at klare resten. En rystet Christopher Søndergaard måtte eskorteres i sikkerhed fra banen til et nærliggende kontor.

’Dansk Tennis Forbund har indhentet forklaringer fra stoledommer i den afgørende 2. herredouble, holdkampens referee, HIK, KB og en navngiven tilskuer’, hedder det på DTF’s hjemmeside.

’Det er DTF´s samlede opfattelse, at stemningen i den pågældende doublekamp indledningsvist har haft et acceptabelt spændingsniveau, som dog eskalerer til det uacceptable hos både spillere, trænere og tilskuere mod afslutningen af 2. herredouble.

Det sker ved 8-8 i matchtiebreaken, hvor dommeren dømmer fodfejl mod en HIK-spiller. Den ophidsede stemning fortsætter efter kampens afslutning, hvor en navngiven tilskuer fremsætter en trussel mod dommeren og generelt udviser en truende adfærd over for denne.

Situationen opstår i en i forvejen tilspidset stemning, hvor både spillere, trænere og tilskuere fra HIK går ind på banen for at udtrykke deres utilfredshed med dommeren, og dermed samlet set lægger et uacceptabel fysisk og psykisk pres på dommeren. Dette er ikke foreneligt med tennissportens etiske normer’.

Dansk Tennis Forbund skriver om tilskuerens trussel:

’Det er langt ud over det acceptable, at en dommer blev udsat for trusler fra en navngiven tilskuer. Tilskueren har forbrudt sig mod tennissporten og idrættens værdier. Forseelsen er en aldeles uetisk handling, som bringer spillet i miskredit. Derfor er DTF nået frem til følgende konklusion:

Den pågældende tilskuer sanktioneres med karantæne til og med 30. april 2021. Karantænen omfatter alle DTF-sanktionerede holdturneringer og individuelle turneringer, samt internationale turneringer på dansk grund’.

Også Ekstra Bladet talte i sidste uge med den pågældende tilskuer, der ved den lejlighed ikke følte trang til at beklage sin opførsel.

Manden, der truede Christopher Søndergaard, får karantæne, mens HIK slipper med en påtale. Privatfoto

Dansk Tennis Forbund har valgt at give en påtale til HIK, men udtrykker sig ellers i ret markante udtalelser om klubfolkenes opførsel.

’Dommeren har opfattet presset som truende og fysisk i sin karakter, hvilket blandt andet skyldes det høje antal personer, som gik på banen for at ytre deres utilfredshed med en kendelse afsagt ved 8-8 i den afgørende matchtiebreak.

Her er det Dansk Tennis Forbunds vurdering, at HIK’s hold og ledere i en samlet front mod dommeren har lagt et større pres på denne, end hvad der er forventeligt og i orden i forbindelse med afvikling af en holdkamp. Dog uden, at den enkelte spiller og leder isoleret set har ageret på en måde, hvor dette giver anledning til individuel sanktionering.

Derfor ønsker Dansk Tennis Forbund samlet at indskærpe, at denne form for ageren over for dommere og refereres ikke er acceptabel, og at det forventes, at der fremadrettet vil blive ageret anderledes i situationer som denne’, hedder det.

HIK har valgt skiftende formuleringer på egen hjemmeside. Først en kortfattet og generel afstandtagen fra dårlig opførsel og siden en lidt mere markant. I den seneste hedder det:

HIK tager kraftig afstand fra den truende adfærd, som en enkelt af vores tilhængere desværre udviste efter holdkampen mod KB den 12/8 2020. Vi støtter 100% op om, at en dommer, og alle andre for den sags skyld, altid skal behandles med respekt – og under ingen omstændigheder må føle sig truet – uanset, hvor uretfærdig man måtte synes en kendelse er. Den uacceptable adfærd har ført til, at HIKs ledelse i dag har meddelt den omtalte tilhænger, som i øvrigt ikke er medlem af HIK, at vedkommende foreløbigt ikke er ønsket til vores holdkampe resten af indeværende sæson.

Vi vil samtidig gerne fjerne en hver tvivl om, at HIK spillere eller ansatte skulle have medvirket til denne adfærd.

