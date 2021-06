Tsitsipas fik besked om sin farmors død kort før finale

Stefanos Tsitsipas spillede flot og havde stor ære af French Open-finalen, som han søndag aften endte med at tabe til Novak Djokovic.

Men grækeren havde fået en skidt optakt til kampen. Det afslører han på Instagram.

- Fem minutter før jeg gik på banen, tabte min elskede farmor sin kamp med livet, skriver Tsitsipas på det sociale medie.

Trods den nedslående nyhed om sin farmors død kort før den største kamp i karrieren spillede Tsitsipas formidabel tennis og pressede verdensetteren Djokovic til det yderste.

Grækeren var således foran med 2-0 i sæt, inden serberen kom tilbage i kampen og vandt de sidste tre sæt.

Efter kampen dedikerede Tsitsipas sin indsats til sin farmor.

- Uanset dagen, omstændighederne og situationen er det her dedikeret til hende og kun hende. Tak for at opdrage min far. Uden ham havde det her ikke været muligt, skriver han.

Nederlaget i finalen betød også mindre for Tsitsipas, end det måske ellers ville have gjort.

- Livet handler ikke om at vinde eller tabe. Det handler om at nyde hvert eneste øjeblik, uanset om det er alene eller med andre.

- At løfte trofæer og fejre sejre er noget, men ikke alt, skriver Tsitsipas.

Mandag er det kommet frem, at grækeren af personlige årsager har meldt afbud til ATP-turneringen Noventi Open i tyske Halle, hvor han skulle have spillet både single og double.

Finalepladsen i grand slam-turneringen sender Stefanos Tsitsipas en plads frem på verdensranglisten, hvor han nu er placeret på fjerdepladsen. Han har overhalet østrigske Dominic Thiem, der dumper ned som nummer fem.