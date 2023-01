Tsitsipas klar til Australien Open-finale

Den græske tennisspiller Stefanos Tsitsipas er for anden gang i karrieren klar til finalen i en grand slam-turnering.

Fredag morgen dansk tid vandt han den første semifinale i årets Australian Open i fire sæt over russeren Karen Khachanov, der stadig har sin første grand slamfinale til gode.

Cifrene lød 7-6, 6-4, 6-7, 6-3.

Tsitsipas, der er tredjeseedet, kan nu forberede sig til søndagens finale, hvor enten serberen Novak Djokovic eller Tommy Paul bliver modstanderen. De tørner sammen i den anden semifinale fredag formiddag dansk tid.

Djokovic er storfavorit til at blive modstanderen. Han har vundet turneringen ni gange før, er noteret for 21 grand slam-titler og slog Tsitsipas i grækerens hidtil eneste grand slam-finale i French Open i 2021 efter at have været bagud med 0-2 i sæt.

Annonce:

Det var fjerde gang i karrieren, at Tsitsipas stod i en semifinale i Australian Open, men altså første gang at han vandt den.

Den 24-årige græker har været overbevisende i Melbourne og havde vundet fire af sine fem første kampe i turneringen med 3-0 i sæt. Kun Jannik Sinner havde presset ham.

I andet sæt fik Tsitsipas det afgørende servegennembrud til 5-4, og da han så også brød til 2-1 i tredje sæt, lignede det en afgørelse.

Den 18.-seedede russer spillede sig til en sjælden breakbold og udnyttede den, da Tsitsipas smashede bolden langt ud af banen.

Kort efter måtte også tredje sæt afgøres i tiebreak, og denne gang blev den meget lige.

Tsitsipas spillede sig til to matchbolde ved 6-4, men Khachanov afværgede dem begge - den sidste med en vinder, der ramte baglinjen - og snuppede selv tiebreak-sejren med 8-6.

Annonce:

Tsitsipas løftede niveauet fra fjerde sæts begyndelse, hvor han bragte sig foran 3-0. Denne gang var der ikke et comeback i russeren, og Tsitsipas servede sejren sikkert hjem efter 3 timer og 24 minutter på banen.