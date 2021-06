Tsitsipas klar til første grand slam-finale

Fjerde gang var lykkens gang for Stefanos Tsitsipas.

Efter tre gange tidligere at have tabt en grand slam-semifinale, lykkedes det fredag den græske tennisstjerne for første gang at nappe en billet til finalen i en af sportens største turneringer.

Tsitsipas skal søndag spille om French Open-titlen efter at have slået Alexander Zverev i fredagens semifinale. Grækeren vandt i fem sæt med cifrene 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 på gruset i Paris og var tydeligt berørt efter den store og hårdt tilkæmpede sejr.

- Jeg tænker på mine rødder i Grækenland. Min drøm var at spille på de store scener, at spille her ved French Open. Jeg turde ikke drømme om, det ville ske, siger Tsitsipas efter semifinalen.

Han skal møde en af tennissportens mastodonter i finalen søndag. Novak Djokovic og Rafael Nadal står nemlig over for hinanden i den anden semifinale. Den spilles senere fredag.

22-årige Tsitsipas lagde stærkt ud og vandt første sæt i sikker stil. Andet sæt blev vundet på en noget anderledes måde. Tsitsipas kom bagud 0-3, inden han altså skruede bissen på og vandt de efterfølgende seks partier.

Så vågnede Zverev op. Tyskeren vandt både tredje og fjerde sæt ved at lave et enkelt servebrud tidligt og derefter serve sættet hjem.

Zverev var ovenpå, men Tsitsipas var ikke knækket. Han brød tyskeren til 3-1 i femte og afgørende sæt og satte kurs mod finalen.

Grækeren holdt sin serv sikkert, men kæmpede med at lukke kampen. Først på femte matchbold kunne han række armene i vejret i triumf.