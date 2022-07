Tunesisk stjerne spiller sig i anden Wimbledon-kvartfinale

Tunesiske Ons Jabeur har leveret mange store resultater i år, men hun har stadig sin første finaleplads i en grand slam-turnering til gode.

Måske sker det i år for den 27-årige tennisstjerne, som søndag aften besejrede belgiske Elise Mertens 7-6, 6-4 i en tæt kamp i Wimbledon.

I hvert fald er den tredjeseedede spiller den højest rangerede tilbageværende kvinde i turneringen, efter at både Iga Swiatek og Anett Kontaveit er røget ud.

Skulle Ons Jabeur undgå samme skæbne, skulle hun forbi Mertens, og det lykkedes med nød og næppe.

Et tæt første sæt blev afgjort i tiebreak med 11-9 i tuneserens favør, mens et enkelt servegennembrud mere end Mertens i andet sæt var nok til at sikre sejren for Jabeur, der udnyttede sin første matchbold.

Over hele kampen vandt Jabeur blot seks dueller mere end sin modstander.

Det er anden gang i karrieren, at hun spiller sig i kvartfinalerne i den prestigefyldte græsturnering.

Sidste år tabte hun til hviderusseren Aryna Sabalenka som i år er udelukket fra at deltage, efter at Wimbledon forbød samtlige spillere fra Rusland og Hviderusland oven på invasionen af Ukraine.

Afrikaneren kan begynde at forberede sig på sin næste modstander med det samme.

Tidligere søndag spillede tjekkiske Marie Bouzková sig nemlig i det eksklusive kvartfinaleselskab med en sejr i to sæt over franske Caroline Garcia. Her møder hun Jabeur.

Gensynet med Wimbledon blev relativt kort for 42-årige Venus Williams.

Efter næsten et års pause fra toptennis deltog hun i mixeddouble med Jamie Murray, og duoen tabte i anden runde til Jonny O'Mara og Alicia Barnett i tre sæt.

Venus Williams var taget til London for at følge lillesøster Serena Williams, som efter et år væk fra tennisbanen gjorde comeback tidligere på ugen, men som røg ud i første runde i singlerækken.

Men så så Venus Williams græsset og blev så begejstret, at hun alligevel valgte at stille op, har hun forklaret.