TV 2-chok: Køber rettighederne til Holgers French Open-kampe

Kort inden, at French Open begynder, har TV 2 købt rettighederne til Holgers French Open-kampe.

Det skriver tv-stationen på sin hjemmeside.

Warner Bros. Discovery har rettighederne til Grand Slam-turneringen, men Holgers Runes kampe har TV 2 sikret sig adgang til. De to tv-stationer viser dermed begge danskerens kampe.

- Vi oplever en fantastisk interesse for Holger Rune, og derfor er det meget attraktivt for os at få adgang til at vise hans kampe i French Open, som måske er den Grand Slam-turnering, han har størst mulighed for at vinde, siger TV 2's sportschef Frederik Lauesen.

- Holger Rune har momentum i øjeblikket. Det så vi, da han nåede finalen i Rom i sidste weekend, så vi er glade for også at kunne tilbyde vores seere at se Holger Runes kampe i French Open.

Det bliver kun danskerens kampe, der bliver vist på TV 2 Play og TV 2 Sport X, mens Eurosport og Discovery+ viser både Holger Runes kampe og den resterende del af turneringen.

I første runde møder Holger Rune, der ligger nummer seks på verdensranglisten, nummer 75, Christopher Eubanks. Kamptidspunktet er endnu ikke offentliggjort.