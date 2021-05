TV 2 lægger sig fladt ned: - Vi beklager

TV 2 har nu beklaget, at tennisekspert Peter Bastiansen valgte at benytte vendingen 'lorte dametennis' for tændt mikrofon

'Lorte dametennis'!

Den kommentar var egentlig ikke tiltænkt at skulle udsendes, da TV 2 søndag netop havde vist ATP-finalen fra Rom mellem Rafael Nadal og Novak Djokovic.

Men det var alligevel, hvad tennisekspert Peter Bastiansen fik over sine læber efter et brag af en herrekamp, der fulgte efter en skuffende kvinde-finale.

Kommentaren faldt, da Bastiansen troede, at mikrofonen var slukket. Efterfølgende faldt den bemærkning mange seere for brystet, og TV 2 måtte mandag over for Ekstra Bladet erkende, at det var 'uheldigt'.

Senere på dagen tog tv-stationen så også sagen i egen hånd og lagde en lang beklagelse ud på facebook-siden 'TV 2 Tennis':

'At der røg en finke af panden hos vores tennisekspert efter søndagens transmission af en tre timer lang ATP-finale, er derfor selvfølgelig ikke et udtryk for en generel holdning hos hverken TV 2 eller vores tenniskommentatorer. Det er allerhøjest udtryk for en ærgrelse over, at dagens tidligere WTA-finale sluttede på skuffende vis i forhold til forventningerne.'

'Vi ønsker ikke at starte en større debat om, hvad der blev sagt i den konkrete episode, eller hvordan det blev oplevet, men har naturligvis indskærpet retningslinjer for sprogbrug og samtale uden for kommentering internt,' står der blandt andet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Bastiansen selv.