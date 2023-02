Tv-station jubler: Holder fast i Holger

Discovery Networks har sikret sig rettighederne til at kunne sende US Open de kommende fem år

Hvis man har tænkt sig at følge nøje med i Holger Runes succes i USA, skal man tune ind på Discovery Networks' kanaler de kommende fem år.

Discovery Networks skriver således på sin hjemmeside, at man er nået til enighed med arrangøren af US Open, United States Tennis Association (USTA), om en ny aftale, som i forvejen har eksisteret i mere end 20 år.

Og nyheden glæder den danske afdeling af tv-stationen.

- Tennis har i mange år været en stor del af vores dna, og derfor glæder det os, at vi nu har sikret os de næste fem udgaver af US Open eksklusivt. Begejstringen er ekstra stor, fordi vi jo netop nu har stærke danske spillere med i den absolutte verdenselite. Holger Rune har kurs direkte mod verdensranglistens førsteplads, og han kan meget vel hente sin første grand slam-titel ved US Open, siger sportschef Søren Klæstrup og fortsætter:

- Hos kvinderne er Clara Tauson på vej tilbage, og hun kommer også til at spille en betydelig rolle i mange år frem. Med både US Open samt Australian Open og Roland-Garros kan vi tilbyde verdensklassetennis til danskerne, og vi glæder os til i de kommende år at udvide vores tennisdækning markant, siger Søren Klæstrup

Ud over US Open har Discovery også rettighederne til Australian Open, som blev spillet i januar, samt French Open i maj.

Den sidste grand slam i Wimbledon i London har i mange år været på TV 2's hænder.