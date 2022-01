TV-vært afsløret: - Djokovic er et slesk røvhul

Det er blevet en ganske normal ting i Australien at kritisere Novak Djokovic nu om dage.

Alligevel er det gået hen og blevet en stor historie down under, at to velkendte ansigter ikke bare kritiserer ham men i den grad sviner ham til.

Det drejer sig om tv-værterne Rebecca Maddern og Mike Amor.

Totalt ukendte i Danmark men markante skikkelser på tv-stationen Channel Seven.

De havde forleden en snak om Djokovic, da det var besluttet, at han kunne få lov at blive i Australien, selvom myndighederne i første omgang havde afvist ham i lufthavnen.

Den forløb sådan her:

- Uanset hvordan du ser på det, er Novak Djokovic et løgnagtigt, slesk røvhul.

Citat: Rebecca Maddern.

- Det er rigtigt. Han er et svin. Han havde en lorte-undskyldning og faldt så over sine egne fucking løgne. Det er bare hvad der sker, ik’? Det var det, der skete.

Citat: Mike Amor.

Det var ikke på landsdækkende tv, de sagde det. Det var under fire øjne. Troede de.

Det viste sig dog, at samtalen blev optaget i al hemmelighed. Og nu florerer den på alverdens sociale medier.

Det afstedkom omgående en intern undersøgelse på tv-stationen og noget, der mindede om en heksejagt på arbejdspladsen – for at finde vedkommende, der havde optaget og lækket det.

- Den illegale optagelse var af en privat samtale mellem to kollegaer, siger Craig McPherson, der er director of News and Public Affairs.

- Det var en skjult, kujonagtig handling, der strider med lovgivningen, og gerningsmanden kommer til at stå til ansvar for det, når vedkommende bliver fundet, tordner han.

Rebecca Maddern til damesinglefinalen i Melbourne i 2017 med skuespiller og komiker Peter Helliar. Foto: Scott Barbour/Getty Images

Novak Djokovic' stjerne i Australien er falmet alvorligt de seneste uger, selvom han har vundet Australian Open ni gange. Foto: Greg Wood/Ritzau Scanpix

I første omgang troede man, at der var tale om en specifik indebrændt medarbejder. Men det er blevet udelukket. I stedet drejer opmærksomheden sig nu om et privat firma, der har sin gang på redaktionens gange.

Fredag lykkedes det så at identificere vedkommende, og det viste sig at være en medarbejder.

- Det er lykkedes at finde ud af, hvem der stod bag. Der er tale om en ansat, og der er nu truffet passende foranstaltninger i forhold til vedkommende, lyder det fra tv-stationen.

Så kan vi selv gætte på, hvad der ligger i det. Men vedkommende er sandsynligvis nok gået tidligt på weekend.

Rebecca Maddern har i øvrigt undskyldt ordvalget, men det er vist begrænset med australiere, der er stødte over hendes holdning.

Efterfølgende har immigrationsminister Alex Hawke besluttet at gå imod domstolens beslutning om at lade Djokovic blive i landet. Serberens visum er fredag revet itu.

Det kan du læse meget mere om her.